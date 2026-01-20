México traslada a 37 operadores criminales a Estados Unidos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México trasladó este martes a Estados Unidos a 37 personas consideradas operadores relevantes de distintas organizaciones criminales hacia Estados Unidos, como parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad.

De acuerdo con información difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con respeto a la soberanía nacional.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

Envian criminales de alto impacto a seis ciudades de Estados Unidos

El traslado se realizó desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1 hacia las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Con esta acción, suman 92 los criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Durante la madrugada, vecinos del Valle de Toluca reportaron el sobrevuelo de helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional y un constante ingreso de vehículos al penal de máxima seguridad.

El traslado ocurre en un contexto de tensión entre ambos países, donde la seguridad y el combate al crimen organizado han sido temas centrales.

'El Ricky', 'Payo Zurita' y 'Delta1' entre los trasladados hacia Unión Americana

Entre las personas trasladadas se encuentra Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", identificado como líder regional del Cártel del Noreste con operaciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue enviado a San Antonio, Texas.

También fue trasladado Pedro Inzunza Noriega, alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, señalado como segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva. Su destino fue San Diego, California.

En el mismo vuelo a San Diego fue enviado Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", operador logístico del mismo grupo criminal, quien colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", y con Óscar Manuel Gastélum, alias "El Músico", identificados como líder y lugarteniente de esa organización.

Otro de los trasladados fue Armando Gómez Núñez, alias "Delta1", señalado como líder de "Los Deltas", grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue enviado al aeropuerto de Dulles, en Washington.

Asimismo, Daniel Alfredo Blanco Joo, alias "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico y encargado del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, fue trasladado a Houston, Texas. De acuerdo con las autoridades, era considerado un objetivo prioritario del FBI.

El Gobierno de México señaló que las personas trasladadas ya no podrán generar violencia en territorio nacional, al quedar sujetas a los procesos judiciales que enfrentan en Estados Unidos.

Entregas previas de integrantes del crimen organizado

La primera entrega ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando México trasladó a 29 narcotraficantes requeridos por cortes estadounidenses, entre ellos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales “El Z-40” y Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy”.

La segunda tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, con el envío de 26 criminales vinculados a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, incluyendo a Abigael González Valencia “El Cuini” y Servando Gómez Martínez “La Tuta”.

