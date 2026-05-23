Traslada Selección de Irán su campamento base a México

La selección de Irán cambiará su campamento base para la próxima Copa del Mundo y se instalará en México en lugar de Estados Unidos, según confirmó la Federación de Futbol iraní tras recibir la aprobación de la FIFA.

La decisión fue anunciada por Mehdi Taj, presidente del organismo rector del futbol iraní, quien explicó que el movimiento responde a cuestiones logísticas y de seguridad relacionadas con el contexto actual en Oriente Medio.

Inicialmente, el combinado iraní tenía previsto establecerse en Tucson, Arizona, como parte de su preparación mundialista. Sin embargo, la federación decidió trasladar sus operaciones a la ciudad de Tijuana, Baja California, ubicada al sur de San Diego.

Irán busca evitar problemas de logística y visado

De acuerdo con Mehdi Taj, el cambio fue autorizado luego de varias reuniones sostenidas con funcionarios de la FIFA y organizadores del Mundial.

“Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y funcionarios del Mundial, se aprobó nuestra solicitud de cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México”, explicó.

La federación iraní señaló que establecer el campamento en territorio mexicano también ayudará a reducir posibles complicaciones migratorias y facilitará el ingreso del equipo a Estados Unidos para disputar sus partidos.

Incluso, el dirigente reveló que la delegación podría utilizar vuelos de Iran Air para trasladarse entre México y Estados Unidos durante la competencia.

Irán jugará partidos en California y Seattle

Irán disputará la fase de grupos del Mundial dentro del Grupo G. Su debut será el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California. Posteriormente enfrentará a Bélgica el 21 de junio en la misma sede.

El combinado asiático cerrará la primera ronda el 26 de junio frente a Egipto en Seattle.

Team Melli disputará su cuarta Copa del Mundo consecutiva y la séptima de su historia, aunque hasta ahora nunca ha logrado superar la fase de grupos.

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