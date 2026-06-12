Trump afirma que EUA 'neutralizó' al líder del Tren Aragua

El presidente Donald Trump anunció el viernes que un ataque “cinético, rápido y letal” de Estados Unidos resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a quien describió como “el tristemente célebre líder” de la pandilla Tren de Aragua.

Washington considera al Tren de Aragua como una organización terrorista. Guerrero Flores fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de asociación delictuosa para cometer crimen organizado y otros delitos, incluyendo apoyo a terroristas, en crímenes que se extendieron por más de una década.

El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el grupo es responsable de numerosos actos de violencia, extorsión y tráfico de drogas en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Trump nominó a Clayton para ser director de inteligencia nacional.

El Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que condujera al arresto de Guerrero Flores.

En su plataforma Truth Social, Trump escribió: “Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento, en cualquier lugar”. Se refirió a Guerrero Flores por su alias: “Niño Guerrero”.

El Pentágono no hizo más comentarios. El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a solicitudes sobre la operación.

🚨 EU realizó un ataque aéreo en Venezuela donde murió Héctor "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua



La operación fue anunciada por Trump en coordinación con el régimen de Delcy Rodríguez pic.twitter.com/7B4oniIKE3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 13, 2026

Trump ha tomado medidas extraordinarias contra el grupo, incluyendo ataques a embarcaciones acusadas de traficar drogas hacia Estados Unidos. Desde septiembre de 2025, al menos 207 personas han muerto en ataques de las fuerzas armadas estadounidenses en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe.

El mandatario y su gobierno han culpado al Tren de Aragua de la violencia y el tráfico de drogas en algunas ciudades estadounidenses. Trump repitió la afirmación de que el Tren de Aragua operaba bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro, contradicha por una evaluación de inteligencia estadounidense. En enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro para enfrentar cargos por drogas en Estados Unidos.

El Tren de Aragua se originó en una prisión en el estado de Aragua, Venezuela, y se ha expandido en los últimos años, tras la emigración de millones de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida.

Se desconoce el tamaño real de la pandilla. Países como Perú y Colombia han acusado al grupo de estar detrás de una ola de violencia en la región. Sin embargo, a diferencia de otras organizaciones criminales en América Latina, el Tren de Aragua no participa a gran escala en el contrabando de cocaína.

En Venezuela, los líderes de pandillas están involucrados en diversas actividades ilegales, incluida la minería de oro.

Trump hizo campaña para un segundo mandato prometiendo medidas enérgicas contra la inmigración y el crimen.

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