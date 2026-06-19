Trump advierte que Irán no recibirá fondos de Estados Unidos

Trump aseguró que Irán buscó el acercamiento con Washington y afirmó que no recibirá recursos del acuerdo mientras persistan las tensiones en Líbano

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán fue quien tomó la iniciativa para acercarse a Washington y aseguró que su Gobierno no entregará recursos económicos contemplados en el reciente acuerdo bilateral mientras continúe la crisis provocada por los ataques israelíes en Líbano.

A través de un mensaje publicado en la red social Truth Social, el mandatario sostuvo que Teherán atraviesa una situación crítica y descartó cualquier transferencia de dinero durante la siguiente etapa del entendimiento alcanzado entre ambos países.

"No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. Están acabados. Dejaremos que transcurran los 60 días de la segunda fase del acuerdo. No recibirán dinero alguno, ni diez centavos", escribió Trump, sin ofrecer mayores detalles sobre su declaración.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, acusara a Estados Unidos de tener responsabilidad directa en los recientes bombardeos israelíes sobre territorio libanés.

El funcionario iraní sostuvo que el cese de las hostilidades en Líbano forma parte del memorando de entendimiento firmado entre Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, el cual entró en vigor el jueves pasado.

Durante este viernes, nuevos ataques israelíes en Líbano dejaron al menos 18 personas fallecidas, aumentando la tensión regional y poniendo en riesgo la continuidad del proceso diplomático entre Washington y Teherán.

Negociaciones nucleares quedan en pausa

Las conversaciones nucleares que Estados Unidos e Irán tenían previsto iniciar este viernes en Suiza fueron aplazadas debido al recrudecimiento del conflicto en Líbano.

Fuentes iraníes señalaron que la delegación de ese país canceló su viaje a Ginebra en el último momento como protesta por los ataques israelíes y reiteró su exigencia de que Israel detenga tanto los bombardeos como la ocupación del sur libanés.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que las fuerzas israelíes mantendrán su presencia militar en parte del sur de Líbano y continuarán las operaciones contra la milicia chií Hizbulá.

Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, manifestó que Israel debe respetar el proceso de paz iniciado con Irán, reflejando las crecientes diferencias entre Washington y el Gobierno israelí sobre el manejo del conflicto en la región.