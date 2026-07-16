Irán acusa de crimen de guerra a EUA por ataque cerca de hospital

Se mencionó que esto es una incongruencia por parte del gobierno de Trump, debido a que, a pesar de luchar por los derechos humanos, ataca centros de salud

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Irán condenó este jueves un ataque perpetrado por Estados Unidos al sureste de su país, debido a que su objetivo estuvo dirigido cerca de un hospital oncológico infantil, el cual calificó como un "crimen de guerra".

Los hechos se registraron en la ciudad de Ahvaz, donde el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó que esto representa "un cobarde crimen de guerra contra los seres humanos más inocentes".

"El Hospital Shahid Baqaei, un centro de tratamiento de cáncer infantil en Ahvaz, fue evacuado anoche después de que Estados Unidos atacara una ubicación cercana".

Shahid Baqaei Hospital, a children's cancer treatment centre in Ahvaz, was evacuated last night after the US attacked a nearby location.



This barbaric attack, reminiscent of Israel’s atrocities against healthcare facilities, caused severe suffering and anxiety upon the… pic.twitter.com/xv3W7SY2X9 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 16, 2026

Irán tacha incongruencia de EUA por defender derechos humanos y atacar hospitales

A través de redes sociales, el funcionario iraní detalló que esta agresión estadounidense provocó daños en la infraestructura de la clínica, lo que provocó el desalojo masivo de pacientes.

"Este ataque bárbaro, reminiscente de las atrocidades de Israel contra instalaciones de atención médica, causó un sufrimiento y ansiedad severos a los niños hospitalizados, y obligó a la evacuación de emergencia de 211 pacientes que recibían quimioterapia".

Por lo que calificó los hechos como un crimen de guerra contra "niños que luchan valientemente por sus vidas".

También mencionó que esto es una incongruencia por parte del gobierno de Estados Unidos, debido a que, a pesar de luchar por los derechos humanos y centros de salud, "hasta el último ápice de credibilidad moral".

En los 39 días de bombardeos registrados entre el 28 de febrero y el 8 de abril, unos 300 centros sanitarios del país persa resultaron dañados.