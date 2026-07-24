Abre Trump investigación comercial contra la Unión Europea

La medida surge tras una nueva multa contra Google y anticipa posibles aranceles contra el bloque por presuntas prácticas comerciales injustas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura de una investigación comercial contra la Unión Europea (UE), al acusar al bloque de imponer multas multimillonarias a empresas tecnológicas estadounidenses y mantener prácticas comerciales que calificó de "injustas".

El anuncio se produjo un día después de que la Comisión Europea impusiera a Google una multa de 890 millones de euros (unos $1,000 millones de dólares) por presuntas violaciones a las normas de competencia digital relacionadas con Google Play y su motor de búsqueda.

En una publicación en redes sociales, Trump sostuvo que la UE ha sancionado a compañías como Google, Apple, Meta y Amazon, y aseguró que su administración responderá con acciones comerciales.

"Estados Unidos de América no es una 'ALCANCÍA' para Europa, ¡ni vamos a permitir que lo sea!", escribió el mandatario.

Trump anticipa posibles aranceles contra la UE

El presidente afirmó que la investigación buscará determinar si las sanciones impuestas por Bruselas representan prácticas comerciales discriminatorias contra empresas de Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que las multas "serán revertidas por completo" y adelantó que su gobierno podría imponer un "arancel sustancial" a las importaciones provenientes de la Unión Europea.

La investigación se realizará bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, legislación que permite al presidente estadounidense aplicar aranceles y otras sanciones cuando considera que un país incurre en prácticas comerciales injustificables o discriminatorias.

El anuncio ocurre un día después de que la Casa Blanca informara nuevos aranceles a las importaciones procedentes de más de 60 países, al argumentar deficiencias en la aplicación de normas contra productos elaborados con trabajo forzado.

Google responde a la sanción europea

Tras conocerse la multa, el portavoz de Google, José Castañeda, indicó que la empresa ha trabajado para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la UE y reiteró su disposición para mantener el diálogo con el gobierno de EUA.

Por su parte, el presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, criticó la resolución europea y afirmó que las nuevas reglas obligan a la compañía a modificar funciones que, según dijo, benefician a los usuarios.

Hasta el momento, Apple, Amazon, Meta, Microsoft y la Comisión Europea no han emitido comentarios sobre el anuncio realizado por Trump.

Bruselas defiende su regulación digital

La Comisión Europea sostuvo que las sanciones buscan garantizar condiciones equitativas de competencia dentro del mercado comunitario.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, señaló que los consumidores europeos deben tener acceso a una mayor diversidad de opciones y que las empresas deben competir en igualdad de condiciones.

La UE considera como "guardianes de acceso" a compañías como Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y ByteDance, al estimar que concentran una posición dominante en distintos mercados digitales.

La nueva disputa comercial añade presión a la relación entre EUA y la Unión Europea, que ya enfrenta diferencias en materia de comercio, regulación tecnológica y política arancelaria.