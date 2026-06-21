Por su parte, el vicepresidente JD Vance menciona que cuentan con grandes avances en las negociaciones con Irán y esperaba conseguir progresos adicionales

Inicio / Internacional / Trump exige a Irán que no 'cause problemas' o reanudará ataques

El presidente Donald Trump exigió este domingo a Irán que no "cause problemas" en Líbano o Estados Unidos reanudará los ataques.

A través de redes sociales, el mandatario republicano le solicitó al Gobierno de Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas" o intensificará las agresiones contra su territorio.

"Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", escribió Trump.

Este mensaje se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock, Suiza, para poner fin a la guerra en Medio Oriente, mismas en las que el vicepresidente JD Vance afirma que se han registrado "grandes avances".

Trump también afirmó que "Estados Unidos podría tomar el control del estrecho en el futuro, si fuera necesario" y que eso implicaría que "Estados Unidos se quedara con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho".

Ante ello, el presidente de Estados Unidos asegura mantener diversas opciones abiertas para el caso de que no se obtengan resultados positivos en las negociaciones de paz.

JD Vance ve "grandes avances" tras negociaciones en Suiza

Al encabezar a la delegación estadounidense, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, afirmó que cuentan con grandes avances en las negociaciones con Irán y esperaba conseguir "progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones".

Durante su comparecencia junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán, dio a conocer este hecho, por lo que esto podría tomarse como el comienzo de una negociación técnica que "no resolverá todas las discrepancias, pero les permitirá "sentarse juntos".

"Se trata de tender una mano abierta que diga a los iraníes que si sus dirigentes están dispuestos a dejar de ser un factor de inestabilidad regional y a renunciar a largo plazo a sus aspiraciones de obtener armas nucleares, entonces Estados Unidos está decidido a transformar de forma fundamental su relación con ese país", mencionó.

Respecto a la situación en Líbano, donde los ataques israelíes en los últimos días, el funcionario estadounidense aseguró que hay también avances para garantizar la aplicación del alto el fuego.