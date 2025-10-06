Trump impondrá aranceles a camiones pesados en noviembre

A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos aplicará un arancel del 25% a todos los camiones medianos y pesados importados, anunció este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de su red social Truth Social.

La medida afectaría principalmente a México, uno de los principales exportadores de este tipo de vehículos al mercado estadounidense.

La decisión representa la concreción de una amenaza hecha por Trump la semana pasada, cuando advirtió que impondría aranceles similares con entrada en vigor el 1 de octubre, plazo que finalmente no se cumplió.

Según el presidente, la medida busca “proteger a nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros”, y se justifica por “propósitos de seguridad nacional”.

Aunque el 99% de la producción de camiones pesados de empresas como Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo se realiza dentro de Estados Unidos., una gran parte de la fabricación de camiones medianos de Ford, General Motors (GM) y Stellantis proviene de plantas ubicadas en México, lo que los hace particularmente vulnerables a la medida.

En documentos presentados en mayo, Preston Feight, director ejecutivo de Paccar, advirtió que los aranceles previos al acero y aluminio ya estaban generando “una desventaja de costes significativa” para las empresas estadounidenses frente a los camiones ensamblados en México, que pueden incorporar componentes de terceros países sin pagar gravámenes.

“Paccar y otros fabricantes comprometidos con la producción en Estados Unidos no se verán afectados por los aranceles a vehículos terminados importados. Otros fabricantes han indicado que podrían trasladar nuevamente la producción de camiones desde México a Estados Unidos”, señaló Feight.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, entre enero y julio, el país importó 32,410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, de los cuales casi el 80% (25,860 millones) provino de México.

Por su parte, Stellantis reportó en mayo que el 88 % de los camiones medianos y pesados registrados en Estados Unidos fueron producidos localmente, mientras que el 22% restante, unos 121,125 vehículos, fueron importados principalmente de Canadá y México. La empresa destacó que la mayoría de estas unidades cumplen con los requisitos del T-MEC, incluido el alto contenido regional y laboral.

