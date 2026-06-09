Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inter_puente_ucrania_rusia_9399575600
Internacional

Ucrania ataca puente que une Crimea con la ciudad de Jersón

De acuerdo con el gobernador de Jersón, Vladímir Saldo, el ataque con drones ocasionó daños que obligaron a las autoridades prorrusas a cerrar el tránsito

  • 09
  • Junio
    2026

Ucrania atacó con drones el puente de Chongar, que une la anexionada región de Jersón con la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014, causando daños que obligaron a las autoridades prorrusas a cerrar el tránsito, según informó el gobernador local, Vladímir Saldo.

"En Chongar fue dañado nuevamente el puente tras el ataque nocturno de drones ucranianos. El tránsito por el puente fue cerrado de nuevo. En el lugar trabajan los servicios especializados", escribió el gobernador de Jersón en Telegram.

Saldo llamó a los conductores a "utilizar rutas alternativas por Armiánsk y Perekop".

El puente de Chongar ya había sido dañado el pasado domingo tras el impacto de un dron ucraniano.

Según el gobernador prorruso, "nuestros grupos móviles y defensas antiaéreas derribaron más de 20 drones que se volaban en dirección al puente de Chongar".

"La mayoría de los drones fueron aniquilados. Agradezco a nuestros defensores por su trabajo. Sin sus acciones, las consecuencias podrían ser considerablemente más graves", escribió.

Saldo denunció que "el enemigo concentra los golpes en esta infraestructura para interrumpir el tránsito y crear problemas a la población".

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 140 drones ucranianos de ala fija" durante la pasada noche sobre siete regiones rusas, la península de Crimea y los mares Negro y Azov.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_iran_misil_d9810e19b7
Irán ataca bases de EUA en Oriente Medio tras bombardeos
inter_iran_drones_e6a59b879b
Irán advierte represalias tras nuevos bombardeos de EUA
eua_lanza_ataques_contra_iran_respuesta_derribo_helicoptero_c2b4f2279c
EUA lanza ataques contra Irán por derribo de helicóptero Apache
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_tony_rodriguez_video_9ed8905c48
Sale a la luz video de la detención de Tony Flores
dajksd_cebf4856b4
Aplicarán carril reversible por Mundial 2026 en zona de Fundidora
Whats_App_Image_2026_06_09_at_6_57_02_PM_028cc06797
Subsecretaría de Educación Básica realiza Encuentro Artístico
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
publicidad
×