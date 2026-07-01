Ucrania ataca el aeródromo militar en Crimea por segunda vez

Kiev aseguró que drones impactaron el aeródromo, donde presuntamente se encontraban cazas rusos, como parte de su campaña para golpear objetivos estratégicos

Ucrania ha vuelto a atacar esta madrugada el aeródromo militar de Saki, en la península ocupada de Crimea, que ya fue alcanzado por las fuerzas de Kiev el pasado 24 de junio en el marco de la campaña contra infraestructuras militares y logísticas rusas en este territorio.

Según un comunicado del Servicio de Seguridad de Ucrania, el órgano de espionaje ucraniano que ha llevado a cabe el ataque, hasta cinco drones impactaron en hangares del aeródromo en los que se almacenaba equipamiento de aviación.

“Según información preliminar, en dos de los hangares había en el momento del ataque dos cazas Su-30 y Su-30SM", dice el comunicado del SBU.

En el hangar en el que estaba el Su-30SM se produjo un incendio tras el impacto, lo que indicaría, según la nota ucraniana, que el avión fue alcanzado.

Cada uno de estos aviones tiene un coste estimado de entre 30 y 50 millones de dólares, según el SBU.

La nota de esta estructura de espionaje ucraniana subraya que el ataque fue llevado a cabo en el marco de la campaña de ataques a la retaguardia rusa de 40 días anunciada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el pasado el 25 de junio, que tiene como objetivo declarado forzar al Kremlin a declarar un alto el fuego y a negociar la paz.

También este miércoles, el Ejército ucraniano ha informado de distintos ataques a objetivos militares y logísticos rusos en los territorios ocupados de la Ucrania continental.