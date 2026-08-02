Ucrania lanza drones contra la mayor central nuclear en Europa

La situación de la central nuclear y de la ciudad de Energodar, que también ha sido objetivo recurrente de ataques atribuidos a las fuerzas ucranianas

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Ucrania lanzó ataques con drones contra la mayor central nuclear de Europa, ubicada en la ciudad de Energodar, controlada por Rusia.

De acuerdo con el director de energía nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, este tipo de agresiones no son nuevas, debido a que este jueves también registraron un intento de ataque contra el almacén del combustible nuclear.

"Este tipo de acciones por parte de Ucrania representan riesgos directos para la instalación nuclear y constituyen un ejemplo más de los intentos de ataques dirigidos contra la infraestructura nuclear", advirtió.

Esto provocó que la central permaneciera más de una hora sin suministro eléctrico, debido a que la única que cuenta con energía fue dañada.

El funcionario explicó que dicha línea fue reparada por los equipos rusos en junio, debido a la "inacción del régimen de Kiev durante el último mes y medio".

La situación de la central nuclear y de la ciudad de Energodar, que también ha sido objetivo recurrente de ataques atribuidos a las fuerzas ucranianas, fue analizada durante una reunión con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), realizada a principios de julio en Kaliningrado.

Durante el encuentro, las autoridades reiteraron su preocupación por lo que consideran una respuesta insuficiente del OIEA para garantizar la seguridad de la planta nuclear de Zaporiyia.

Asimismo, indicaron que esperan la próxima visita del director general del organismo, Rafael Grossi, con el objetivo de que constate de primera mano las condiciones en la zona y evalúe quién está detrás de los ataques contra la central y la ciudad de Energodar.