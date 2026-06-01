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Internacional

Europa denuncia presunto ataque ruso en Rumania

Tras la denuncia ante la ONU, la embajada rusa en Rumania rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una provocación de bandera falsa de Ucrania

  • 01
  • Junio
    2026

Más de medio centenar de países presentaron este lunes una denuncia contra Rusia ante Naciones Unidas por un ataque con dron que impactó un edificio habitacional en Rumania, incidente que dejó dos personas lesionadas y provocó daños materiales de consideración.

De acuerdo con la canciller rumana, Oana-Silvia Toiu, el hecho ocurrió durante la noche del 28 al 29 de mayo, cuando un dron ruso que participaba en una ofensiva contra Ucrania ingresó al espacio aéreo de Rumania y terminó explotando sobre la azotea de un complejo de departamentos ubicado en la ciudad de Galati, cerca de la frontera ucraniana.

La detonación provocó un incendio y afectaciones importantes en el inmueble, por lo que fue necesario evacuar a los residentes. Entre los heridos se encuentran una mujer de 53 años y un adolescente de 14, quienes fueron hospitalizados tras el incidente.

En una declaración respaldada por 56 Estados miembros de la ONU, incluidos países de la Unión Europea y de la OTAN, Toiu calificó el hecho como una violación al derecho internacional y exigió que este tipo de acciones cesen de inmediato.

Las autoridades rumanas aseguraron contar con evidencia obtenida de los restos del aparato que apunta a que el dron fue lanzado por fuerzas rusas. Sin embargo, la embajada de Rusia en Rumania rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una provocación de bandera falsa organizada por Ucrania.

Putin revisa investigación por atentado en residencia estudiantil

Mientras tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, encabezó una reunión para analizar los avances en la investigación del ataque que Moscú atribuye a Ucrania contra una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, ubicada en la autoproclamada República Popular de Lugansk.

Durante el encuentro también se revisaron medidas de apoyo para las víctimas y sus familias. Putin expresó sus condolencias a los afectados y ordenó que las autoridades brinden atención prioritaria a cada uno de los damnificados por lo que calificó como un crimen de guerra.


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