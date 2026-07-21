Venezuela alcanza 5,278 víctimas mortales por doble terremoto

La presidenta encargada Delcy Rodríguez adelantó que el plan continuará durante 2027 con una meta superior a la prevista para este año

Al menos 5,278 personas sin vida es la cifra de las víctimas mortales registradas por el doble terremoto que sacudió gran parte de Venezuela.

De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio a conocer este número de fallecidos.

También se mantiene tanto el número de heridos con 16,740 como el de rescatados con 6,462.

De acuerdo con las cifras oficiales, el desastre dejó daños en más de 850 edificios, de los cuales 190 colapsaron completamente.

Por ello, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, explicó que el programa incluirá la construcción de nuevos complejos habitacionales y la recuperación de edificios que quedaron inconclusos.

"Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos", sostuvo.

También adelantó que el plan continuará durante 2027 con una meta superior a la prevista para este año.

OIM solicita casi $100,000 millones de dólares para apoyar a venezolanos

La Organización Internacional para las Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas (OIM) solicitó un total de $98 millones de dólares para apoyar a más de 850,000 personas afectadas por estos fenómenos naturales.

Con dichos recursos, la organización busca financiar el alojamiento, servicios de agua y saneamiento, así como apoyo psicosocial y labores de seguimiento de las poblaciones desplazadas.

"El alojamiento sigue siendo la prioridad más urgente. Muchas familias siguen viviendo en refugios temporales, con familiares o en cualquier lugar donde puedan encontrar espacio".

También destacó que muchos afectados siguen viviendo junto a edificios derrumbados o gravemente dañados.