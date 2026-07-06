Venezuela suma 3,535 fallecidos tras doble terremoto

El saldo de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 3,535 personas fallecidas y 16,740 heridas

Las autoridades informaron este lunes que el número de fallecidos por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio llegó a 3,535, mientras que los heridos se mantienen en 16,740, tras casi dos semanas de labores de rescate y atención a la emergencia.

El nuevo balance oficial representa un incremento de 193 muertes respecto al reporte difundido un día antes y confirma la magnitud de la tragedia provocada por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país.

Miles de personas siguen afectadas

De acuerdo con el informe presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, un total de 17,854 personas perdió su vivienda, por lo que las autoridades habilitaron 82 campamentos temporales para brindar refugio a las familias damnificadas.

Además, el reporte señala que 6,462 personas fueron rescatadas con vida, una cifra que permanece sin cambios desde el jueves pasado.

En cuanto a la infraestructura, el gobierno mantiene el registro de 856 edificios con daños y 190 inmuebles completamente colapsados.

Continúa el apoyo en las zonas afectadas

Las autoridades informaron que 86,794 familias han recibido asistencia humanitaria y que se han distribuido 9,603 toneladas de alimentos como parte de la respuesta a la emergencia.

En las labores de atención permanecen desplegados 29,567 integrantes del Ejército y de distintas corporaciones de seguridad, además de 27,930 voluntarios que colaboran en las tareas de apoyo y recuperación.

Persisten los reportes de desaparecidos

Aunque el gobierno mantiene habilitada una línea telefónica y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas, la cifra oficial no ha sido actualizada desde el 25 de junio, cuando se informó que había 157 personas sin localizar.

Sin embargo, la iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para ayudar a localizar familiares, registra hasta el momento más de 30,000 personas con las que aún no se ha logrado establecer contacto, una cifra muy superior a la reportada oficialmente.