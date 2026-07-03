María Corina rechaza pedir protección para regresar a Venezuela

Reiteró que mantiene su intención de volver al país para apoyar durante la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio

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La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, aseguró que no ha solicitado ningún esquema de seguridad para regresar a Venezuela y reiteró que mantiene firme su decisión de volver al país, pese a los obstáculos que, afirma, ha enfrentado por parte del gobierno.

Durante un encuentro virtual con medios de comunicación, Machado desmintió las versiones sobre una posible petición de protección internacional y sostuvo que ni ella ni su equipo han realizado alguna solicitud en ese sentido.

"Yo no, ni nuestros equipos, requerimos ni hemos solicitado ningún tipo de protección ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad", afirmó.

La dirigente agregó que confía en el respaldo de la población venezolana para su regreso.

"Todo el mundo me dice: '¿Quién te va a cuidar?' Bueno, millones de venezolanos".

Reitera su intención de volver

Machado insistió en que regresará a Venezuela para colaborar ante la emergencia provocada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio, que, de acuerdo con cifras oficiales, han dejado al menos 2,595 personas fallecidas y más de 12,400 heridas.

La opositora señaló que el desastre dejó al descubierto las debilidades del Estado venezolano para responder a una crisis de gran magnitud.

"Esta semana ha evidenciado eso: la ausencia total de capacidades estatales (...). El país necesita certezas".

Denuncia obstáculos para impedir su regreso

Días después de anunciar su intención de volver a Venezuela, Machado denunció que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ordenó el cierre del espacio aéreo para impedir su ingreso al país.

Además, un reporte publicado por The Wall Street Journal señaló que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presionado a la dirigente para frenar su regreso por temor a que su presencia detonara una crisis política en medio de la emergencia nacional.

Sin embargo, Machado no modificó su postura y reiteró que mantiene su compromiso de regresar para apoyar a los venezolanos afectados.

Durante su mensaje, la dirigente también expresó su reconocimiento a los países que han manifestado apoyo a Venezuela tras la tragedia.

"Estoy profundamente agradecida con Estados Unidos y otros países".

cabe recordar que Machado salió de Venezuela en diciembre pasado para viajar a Noruega, donde recibió la medalla correspondiente al Premio Nobel de la Paz 2025.

Su salida ocurrió después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Por su parte, las autoridades venezolanas mantienen en su contra acusaciones por presuntos delitos de terrorismo, conspiración y traición a la patria, señalamientos que la opositora ha rechazado de manera reiterada al calificarlos como parte de una persecución política.