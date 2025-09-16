Cerrar X
inter_cuba_ricardo_cabrisas_669b61d82e
Internacional

Viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas muere a los 88 años

Hasta el momento no se ha revelado la causa de su deceso y los medios del país solo han indicado que se produjo por una 'penosa enfermedad'

  • 16
  • Septiembre
    2025

Este martes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el fallecimiento del viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, a los 88 años.

Cabrisas era considerado un destacado negociador en asuntos económicos de la isla.

El viceprimer ministro mantenía un perfil bajo en los medios y pocas veces ofrecía comentarios, pero a pesar de su avanzada edad estaba muy activo en gestiones para impulsar las relaciones económicas exteriores de Cuba con Rusia y China, además de que solía encabezar las comisiones intergubernamentales para impulsar acuerdos con dichos países.

Cabrisas también formó parte en las negociaciones con actores financieros considerados menos afines al modelo cubano, como el Club de París, con el cual renegoció una deuda a comienzos de este año en la capital francesa.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de su deceso y los medios del país solo han indicado que se produjo por una “penosa enfermedad”.

Cabrisas fue diputado de la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior entre 1980-2000 y luego brevemente entre 2023 y 2024, bajo las presidencias de Fidel y Raúl Castro y del propio Díaz-Canel, respectivamente.

Además, fue titular de Economía entre 2016 y 2018. Se desempeñaba como viceprimer ministro desde 2019.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T133529_039_6745359669
Fallece Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, a los 46 años
EH_UNA_FOTO_2025_09_12_T134340_737_e9e0f34e03
Muere bebé en Santiago; sus padres se encuentran detenidos
armani_testamento_87497d9931
Sacude testamento de Armani el mundo de la moda
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37ad2795f6
Laguna de Oxidación en Santa Engracia: un refugio para aves
EH_UNA_FOTO_1_fff93afb30
Caen cuatro por proyectar fotos de Trump y Epstein en Reino Unido
EH_UNA_FOTO_5670b7502a
Muere motociclista tras derrapar en avenida Lázaro Cárdenas
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×