Viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas muere a los 88 años

Este martes el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó el fallecimiento del viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas, a los 88 años.

Cabrisas era considerado un destacado negociador en asuntos económicos de la isla.

El viceprimer ministro mantenía un perfil bajo en los medios y pocas veces ofrecía comentarios, pero a pesar de su avanzada edad estaba muy activo en gestiones para impulsar las relaciones económicas exteriores de Cuba con Rusia y China, además de que solía encabezar las comisiones intergubernamentales para impulsar acuerdos con dichos países.

Cabrisas también formó parte en las negociaciones con actores financieros considerados menos afines al modelo cubano, como el Club de París, con el cual renegoció una deuda a comienzos de este año en la capital francesa.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de su deceso y los medios del país solo han indicado que se produjo por una “penosa enfermedad”.

Cabrisas fue diputado de la Asamblea del Poder Popular, el Parlamento y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior entre 1980-2000 y luego brevemente entre 2023 y 2024, bajo las presidencias de Fidel y Raúl Castro y del propio Díaz-Canel, respectivamente.

Además, fue titular de Economía entre 2016 y 2018. Se desempeñaba como viceprimer ministro desde 2019.