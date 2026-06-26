Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa de Rusia

Ivanov se mantuvo al lado de Putin como viceprimer ministro de 2007 a 2011, y luego se mantuvo como jefe de gabinete del Kremlin de 2011 a 2016

Sergei Ivanov, exministro de Defensa de Rusia, perdió la vida a los 73 años de edad.

El considerado como un posible sucesor del presidente Vladímir Putin ocupó dicho cargo hasta 2007, cuando supervisó la segunda guerra en Chechenia que aplastó el intento separatista de la región.

El Kremlin informó que Ivanov falleció el viernes, sin precisar la causa de la muerte ni ofrecer otros detalles. Putin envió sus condolencias a la familia de Ivanov.

Cuando Putin decidió dejar el cargo por los límites de mandato y pasar al puesto de primer ministro en 2008, Ivanov fue considerado ampliamente como su sucesor más probable. Sin embargo, Putin eligió a otro antiguo aliado, Dmitry Medvedev, para que actuara como su sustituto hasta recuperar la presidencia en 2012.

Ivanov se mantuvo al lado de Putin como viceprimer ministro de 2007 a 2011, y luego se mantuvo como jefe de gabinete del Kremlin de 2011 a 2016.

Ivanov fue nombrado en 2016 enviado presidencial para la protección del medio ambiente y el transporte, un puesto sin peso político y que fue visto ampliamente como un retiro honorífico. Renunció a ese cargo a principios de este año.