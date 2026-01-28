Muere viceprimer ministro estatal en accidente aéreo en India

Un avión privado que transportaba a un alto funcionario estatal se estrelló este miércoles en el oeste de India, dejando un saldo de cinco personas fallecidas, informaron autoridades de aviación civil.

El Learjet 45 cubría la ruta entre Mumbai, la capital financiera del país, y Baramati, cuando realizó un aterrizaje de emergencia y se incendió en un campo abierto cercano a la pista, a unos 254 kilómetros de Mumbai.

Imágenes difundidas por la televisión local mostraron columnas de humo elevándose desde los restos de la aeronave.

Posible causa: baja visibilidad

Medios locales señalaron que la escasa visibilidad podría haber influido en el accidente, aunque las causas oficiales aún están bajo investigación por parte de la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves de India.

De acuerdo con el Ministerio de Aviación Civil, Baramati es un aeródromo no controlado, sin torre de control aérea.

La información sobre condiciones de pista es proporcionada por instructores de organizaciones de entrenamiento de vuelo cercanas.

Últimos momentos del vuelo

El ministerio detalló que la tripulación consultó con un instructor local sobre los vientos y la visibilidad antes de intentar el aterrizaje.

Aunque los vientos eran suaves y la visibilidad se estimaba en unos 3 mil metros, los pilotos informaron que no podían visualizar la pista.

Entre las víctimas se encontraba Ajit Pawar, de 66 años, viceprimer ministro del estado occidental de Maharashtra, quien se dirigía a Baramati para participar en actividades de campaña electoral.

También murieron dos de sus empleados y dos integrantes de la tripulación, confirmó la Dirección General de Aviación Civil.

Pawar era una figura clave en la política estatal y el segundo funcionario electo de mayor rango en Maharashtra, dentro de la coalición gobernante del primer ministro Narendra Modi.

Era reconocido por su influencia en la región azucarera y su capacidad de movilización del voto rural.

