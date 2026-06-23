El conteo oficial de votos sigue y la ultraderecha se impone en Colombia, con respaldo de Donald Trump y la derecha global

Inicio / Internacional / Victoria de De la Espriella en Colombia abre una nueva etapa

Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse por un estrecho margen a Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral, marcando el regreso de la derecha al poder después de cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con los resultados preliminares, el abogado y empresario obtuvo el 49.6% de los votos, frente al 48.7% alcanzado por Cepeda, en la elección presidencial más cerrada en la historia reciente del país sudamericano.

El mandatario electo, de 47 años de edad, asumirá funciones en agosto de 2026 y permanecerá en el cargo hasta 2030. Su llegada al poder representa un cambio de rumbo respecto a varias de las políticas impulsadas por la actual administración, particularmente en temas de seguridad, proceso de paz, energía y participación del Estado en la economía.

Trump celebra triunfo de Abelardo de la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo al nuevo mandatario colombiano mediante un mensaje difundido en Truth Social.

“Felicitaciones a ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia. Fue un gran honor para mí brindarle mi respaldo”, escribió Trump.

El mandatario estadounidense añadió que espera trabajar de manera conjunta con el próximo gobierno colombiano para fortalecer la relación bilateral.

“Espero con ganas trabajar conjuntamente para construir una relación poderosa entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza a nuestros dos países”, señaló.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que Washington buscará ampliar la cooperación en materia de seguridad regional, combatir la migración irregular hacia territorio estadounidense y profundizar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Seguridad y combate al narcotráfico, prioridades del nuevo gobierno

Durante su campaña, De la Espriella sostuvo que está dispuesto a endurecer la estrategia contra los grupos armados ilegales y las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Entre sus planteamientos figura la posibilidad de realizar operaciones militares contra campamentos guerrilleros y estructuras criminales con apoyo de las fuerzas armadas estadounidenses, siguiendo esquemas de cooperación similares a los implementados en Ecuador.

El ajustado resultado electoral refleja el clima de polarización política que vive Colombia y anticipa un escenario de importantes desafíos para la próxima administración.