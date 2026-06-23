República Checa le trae buenos recuerdos al Tricolor

La primera victoria de México en una justa fue en Chile 62 por 3-1 ante Checoslovaquia, que se dividió en dos naciones: República Checa y Eslovaquia

El partido de este miércoles entre las selecciones de México y República Checa, en la Jornada 3 de la Fase de Grupos (del sector “A” en la justa veraniega de 206) trae buenos recuerdos para los aficionados mexicanos al futbol.

Y es que la primera victoria del Tricolor en la historia de la fiesta del futbol fue en Chile 1962 ante Checoslovaquia, un país extinto que existió hasta 1992, que tras su disolución pacífica en 1993 se dividió en dos naciones independientes: la República Checa (ahora también conocida oficialmente como Chequia) y Eslovaquia.

Este duelo lo ganaron los aztecas 3-1 y fue correspondiente a la Fecha 3 de la Primera Ronda en la séptima edición del certamen futbolero que se celebra cada cuatro años; se celebró en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el jueves 7 de junio e inició a las 15:00 horas, ante 10,648 aficionados en las tribunas, y bajo las órdenes del juez central sueco, Gottfried Dienst.

Václav Masek había puesto adelante 1-0 a los checos apenas a los 15 segundos de iniciado el encuentro, pero los “verdes” le dieron la vuelta al marcador con dianas de Isidoro Díaz al 12’, Alfredo del Águila al 29’ y Héctor Hernández al 90’, de penalti.

Enfrentamientos entre México y Checoslovaquia, así como República Checa