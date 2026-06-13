Video: así fue como el papa regreso a Roma gracias a Felipe VI

El papa León XIV regresó a Roma a bordo de un avión Falcon de la Fuerza Aérea Española después de que la aeronave en la que tenía previsto viajar sufriera una avería técnica en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife.

El incidente obligó a retrasar durante varias horas la salida del pontífice y de la delegación vaticana que lo acompañaba al término de su visita a España.

La falla fue detectada cuando los pasajeros ya se encontraban a bordo del avión, por lo que todos tuvieron que desembarcar mientras se evaluaba la situación.

Al conocer el problema, el rey Felipe VI, quien había acudido al aeropuerto para despedir al pontífice, regresó a la aeronave para acompañarlo y ofrecerle una alternativa mientras se resolvía la incidencia.

Inicialmente, León XIV consideró esperar a que la aerolínea solucionara el problema.

Sin embargo, tras confirmarse que la avería no podría repararse de inmediato y que sería necesario enviar otro avión desde Madrid, el pontífice aceptó la propuesta del monarca y abordó el Falcon con una pequeña delegación.

Felipe VI optó por permanecer en Tenerife durante varias horas hasta la llegada de otra aeronave para continuar con sus actividades.

La avería obligó a desembarcar a todos los pasajeros

De acuerdo con la información difundida, el comandante del vuelo informó inicialmente sobre una incidencia técnica que estaba siendo revisada por personal de mantenimiento.

Posteriormente, se intentó reorientar el avión para colocarlo de frente al viento, debido a la posibilidad de que el fallo estuviera relacionado con fuertes corrientes de aire de cola.

No obstante, la falla resultó más compleja de lo previsto y la compañía confirmó que el avión no podría ser reparado de manera inmediata, por lo que organizó un nuevo vuelo desde Madrid para trasladar al resto de la delegación y a los periodistas que cubrían la visita papal.

El traslado de León XIV fue coordinado por el Ala 45 del Ejército del Aire, unidad especializada en el transporte de altas personalidades, mientras que el Ala 46 participó en las labores de escolta aérea durante el trayecto hacia Italia.

Según trascendió, el pontífice agradeció a los militares españoles por la ayuda brindada para concretar su regreso a Roma tras el contratiempo ocurrido en Tenerife.

Último mensaje desde Canarias

Antes de abandonar España, León XIV participó en un acto en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde expresó sentirse conmovido por el afecto recibido durante su estancia en el país.

El pontífice también agradeció a la sociedad canaria por la acogida brindada a las personas migrantes que llegan a las islas tras largos recorridos marcados por situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

La visita concluyó con una operación conjunta entre la Casa Real, el Gobierno español, las autoridades canarias y el Vaticano, que permitió resolver la emergencia logística y garantizar el retorno seguro del líder de la Iglesia católica.

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