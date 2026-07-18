Revelan video del primer atentado con bomba en Mónaco

La principal sospechosa fue identificada como Anastasiia Berezovska, ciudadana ucraniana de 39 años, quien habría recorrido la zona durante varios días

Una grabación que había sido eliminada y posteriormente recuperada permitió observar el momento del atentado con bomba que hirió gravemente al empresario Vadym Yermolaiev y a su familia en Mónaco, un caso considerado inédito por las autoridades del principado y cuya investigación ya se extiende por varios países europeos y Ucrania.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:58 horas del 29 de junio, cuando Yermolaiev, su pareja Anna y su hijo de 13 años regresaban a su residencia, ubicada en la calle Révérend-Père-Louis-Frolla, cerca de la frontera con Francia.

Una cámara colocada para comprobar el atentado

El nuevo video muestra a una persona dejando un objeto junto a la entrada del edificio y alejándose antes de que la familia se aproxime, instantes después se produce la explosión, que provoca graves heridas a los tres integrantes.

La investigación determinó que la cámara habría sido instalada previamente por los responsables para comprobar que el ataque se ejecutara, posteriormente el archivo fue borrado, pero especialistas ucranianos consiguieron restaurarlo y entregarlo como una de las principales pruebas del caso.

El artefacto fue activado a distancia y contenía tornillos y perdigones utilizados como metralla, una característica que refuerza la hipótesis de que el objetivo era causar la muerte de las víctimas y no únicamente enviar una advertencia.

🇲🇨 ATTENTAT DE MONACO : Le parquet ukrainien a rendu publique des images du moment de l'explosion dans la tentative d'assassinat à la bombe ayant visé à Monaco l'homme d'affaires ukrainien et sa famille. Les tueurs à gages avaient installé une caméra près de la scène de l'attaque… https://t.co/s1RrtALaSa pic.twitter.com/hV2MIfNSRB — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 17, 2026

La sospechosa vigiló la zona y escapó disfrazada

La principal sospechosa fue identificada como Anastasiia Berezovska, ciudadana ucraniana de 39 años, quien habría recorrido la zona durante varios días para estudiar los movimientos de la familia.

La noche del ataque permaneció en una banca cercana, esperó el regreso de las víctimas y colocó el explosivo en los escalones del inmueble. Aunque inicialmente fue descrita como un hombre de complexión robusta, la revisión de distintas cámaras permitió establecer que se trataba de una mujer disfrazada, con sombrero negro y ropa holgada.

Después de la detonación, Berezovska cruzó caminando hacia la localidad francesa de Beausoleil, donde recuperó un automóvil rentado en Alemania, posteriormente atravesó Italia y otros países europeos antes de regresar a territorio alemán, donde las autoridades inspeccionaron su vivienda y aseguraron indicios relacionados con la investigación.

La presunta atacante fue encontrada muerta en Ucrania

Berezovska regresó a Ucrania el 1 de julio y días después fue localizada muerta con heridas de bala cerca de Kiev. Dos hombres fueron detenidos por su asesinato: un integrante activo de la inteligencia militar ucraniana y un antiguo agente de seguridad.

Los investigadores detectaron que ambos realizaron transferencias bancarias y pagos con criptomonedas a Berezovska, por lo que también indagan si participaron en la preparación del atentado. Uno de los detenidos confesó inicialmente el homicidio, pero después retiró su declaración y responsabilizó al otro acusado.

Yermolaiev sufrió quemaduras y permaneció bajo atención intensiva, mientras que su hijo presentó fracturas y otras lesiones. Anna, pareja del empresario, recibió el impacto más severo de la explosión y tuvo que ser sometida a la amputación de ambas piernas.

El empresario ha acusado a integrantes de la inteligencia militar de Ucrania de estar detrás del ataque, aunque esa versión no ha sido comprobada judicialmente. Las autoridades también analizan posibles conflictos empresariales y la relación de Yermolaiev con actividades comerciales investigadas por Ucrania.

El móvil y la identidad de los autores intelectuales continúan sin esclarecerse. Aunque el gobierno de Mónaco calificó el caso como el primer acto de esta naturaleza registrado en la historia del principado, la investigación permanece abierta como tentativa de homicidio y no como un delito de terrorismo.