Pierde Viktor Orbán y cierra ciclo político de 16 años en Hungría

Viktor Orbán, considerado uno de los principales aliados de Vladimir Putin en Europa, aceptó su derrota en las elecciones parlamentarias de Hungría, poniendo fin a más de 16 años en el poder. El resultado marca un cambio político relevante dentro de la Unión Europea y abre una nueva etapa en el país.

El triunfo fue para el opositor Péter Magyar, líder del partido Tisza, quien logró capitalizar el descontento social ante la inflación, la corrupción y el deterioro de los servicios públicos.

¿Quién ganó las elecciones en Hungría?

Los resultados preliminares muestran una victoria contundente de Magyar, con una mayoría suficiente para gobernar e incluso impulsar reformas profundas. Se estima que su partido obtendrá más de dos tercios del Parlamento, lo que le permitiría modificar leyes clave e incluso la Constitución.

La participación ciudadana alcanzó niveles históricos cercanos al 77%, reflejando un fuerte interés por un cambio político tras más de una década de dominio del partido Fidesz.

Fin de una era de 16 años en el poder

Orbán gobernó Hungría desde 2010, consolidando un modelo político nacionalista y euroescéptico. Durante su administración fue señalado por debilitar instituciones democráticas, limitar la libertad de prensa y mantener una relación cercana con Rusia.

Su figura también fue respaldada por líderes conservadores internacionales, incluido Donald Trump, y se convirtió en un referente para movimientos de derecha en Europa.

Sin embargo, el desgaste económico, la inflación y las críticas internas erosionaron su base de apoyo, especialmente entre jóvenes y votantes urbanos.

Relación con Rusia y su impacto político

Orbán fue identificado como uno de los aliados más cercanos del Kremlin dentro de la Unión Europea, manteniendo posturas contrarias a sanciones contra Rusia y bloqueando iniciativas de apoyo a Ucrania.

Esta relación se convirtió en un factor clave durante la campaña electoral, donde la oposición lo utilizó como argumento para impulsar una agenda más alineada con Europa occidental.

¿Qué sigue para Hungría tras la derrota de Orbán?

Con la llegada de Péter Magyar, se prevé un giro hacia políticas proeuropeas, combate a la corrupción y reconstrucción institucional. No obstante, analistas advierten que desmontar la estructura política construida por Orbán será un proceso complejo.

El resultado también tiene implicaciones internacionales, ya que representa un revés para líderes y movimientos afines a Rusia dentro del continente europeo, así como un posible reacomodo en la política regional.

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