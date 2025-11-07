Trump afirma que 'pueden aprender' sobre inmigración con Hungría

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que los líderes europeos "pueden aprender" a aplicar una "postura firme" contra la inmigración como lo hace Hungría.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario republicano afirmó que las autoridades europeas deberían "respetar" a su homólogo Víktor Orbán, al tiempo que insistió en que Europa debe detener y revertir la llegada masiva de migrantes.

"Les dije que debían respetar a este hombre. También pueden aprender de Víctor. Víctor ha mantenido una postura muy firme, sobre todo en lo que respecta a la inmigración, la inmigración ilegal", aseguró Trump.

- Nota en desarrollo -

