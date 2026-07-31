Vuelca autobús en Argelia; deja al menos 20 muertos

Un autobús cayó por una pendiente en Argelia, dejando al menos 20 fallecidos y 38 heridos. Las autoridades mantienen activa la operación de rescate.

Al menos 20 personas murieron y otras 38 resultaron heridas luego de que un autobús de pasajeros sufriera un accidente este viernes en la provincia argelina de Béchar, informó la Dirección General de Protección Civil.

Las autoridades precisaron que el balance es preliminar, ya que las labores de rescate continúan y no se descarta que el número de víctimas aumente conforme sean localizadas más personas dentro del vehículo.

El percance ocurrió en una carretera local ubicada a unos 750 kilómetros de la capital argelina. Por causas que aún no han sido informadas, el autobús volcó y descendió por una pendiente, dando varias vueltas antes de detenerse.

La unidad había partido de la provincia de Sétif, situada en el centro del país, aunque las autoridades no precisaron cuántos pasajeros viajaban al momento del accidente.

Rescate y atención médica continúan

Equipos de Protección Civil reforzaron el operativo con más personal y vehículos para agilizar las tareas de rescate y la evacuación de los lesionados, quienes son trasladados a hospitales y centros médicos cercanos de acuerdo con la gravedad de sus heridas.

Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas mortales son llevados al servicio forense para su identificación y posterior entrega a sus familiares.

Los accidentes de autobús son recurrentes en Argelia, aunque este siniestro es el de mayor magnitud registrado en el último año. El antecedente más grave ocurrió en agosto de 2025, cuando un accidente similar dejó 18 personas fallecidas.

Ante esta problemática, el Gobierno argelino puso en marcha en septiembre pasado un programa para renovar la flota de autobuses, al reconocer que gran parte de las unidades en circulación tienen más de 30 años de antigüedad, lo que incrementa el riesgo de fallas mecánicas y accidentes.