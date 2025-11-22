Cerrar X
Vuelca autobús en Michoacán; 10 muertos y 20 heridos

Al menos 10 personas murieron y alrededor de 20 resultaron lesionadas luego de que un autobús de turismo volcara en la carretera Morelia–Pátzcuaro

Al menos 10 personas murieron y alrededor de 20 resultaron lesionadas este sábado por la mañana luego de que un autobús de turismo volcara en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura del kilómetro 24, informó la Coordinación de Protección Civil de Michoacán.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente ocurrió en una curva donde, presuntamente, el conductor perdió el control de la unidad.

Elementos de la policía municipal señalaron que continúan las labores de extracción, así como la atención médica de los heridos en el lugar del siniestro.

Los pasajeros habían salido cerca de las seis de la mañana con destino a Tlalpujahua, donde se realiza la Feria de las Esferas.

Debido al impacto, varios de los lesionados fueron trasladados a hospitales de Morelia para su atención inmediata.

Tanto la policía municipal como la estatal mantienen presencia en la zona, apoyando las labores de emergencia y garantizando la seguridad de automovilistas y personas afectadas por el accidente, mientras se realizan los trabajos necesarios para despejar la vialidad.


