Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_26_T092637_694_3b825a35bc
Nacional

Autobús regiomontano se vuelca en Veracruz; van ocho lesionados

Este siniestro es el segundo accidente que involucra un autobús proveniente de Monterrey, Nuevo León, en menos de tres días

  • 26
  • Diciembre
    2025

Al menos ocho personas lesionadas es el saldo preliminar de la volcadura registrada este viernes sobre el tramo de Pánuco-El Molino, en el Estado de Veracruz.

Autobús regiomontano se vuelca en Veracruz; van ocho lesionados.jpg

Etos hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor del autobús aparentemente perdió el control de la unidad debido a los baches presentes sobre la cinta asfáltica, por lo que terminó volcado entre las localidades entre Manguitos y Chaquisi.

Ante esto, algunos de los pasajeros del camión salieron de la unidad por su propio pie para tomar sus pertenencias, en espera de la ayuda de las autoridades.

Autobús regiomontano se vuelca en Veracruz; van ocho lesionados.jpg

De acuerdo con información, esta unidad de transporte partió desde una terminal de Monterrey, Nuevo León, con dirección al Estado de Hidalgo.

Autobús regiomontano se vuelca en Veracruz; van ocho lesionados.jpg

Paramédicos de la Cruz Roja y autoridades federales arribaron hasta el punto para llevar a cabo las labores de rescate.

Hasta el momento, no se reportan personas sin vida o heridas de gravedad.

Autobús se estrella sobre barrera de contención

Este no es el primer accidente ocurrido en estos días. El pasado 23 de diciembre, autobús perteneciente a la línea Enlaces del Norte se estrelló contra la barrera metálica de contención instalada sobre la carretera Poza Rica–Cardel, Veracruz.

Autobús regiomontano se vuelca en Veracruz; van ocho lesionados.jpg

De acuerdo con informes preliminares, el conductor del autobús perdió el control debido a la presencia de lluvia en el municipio de Tihuatlán, cuando cubría la ruta Monterrey-Cárdenas, Tabasco, por lo que terminó impactado contra este estructura.

El autobús terminó ligeramente inclinado hacia un costado de la carretera. Sin embargo, esta incrustación evitó que volcara hacia el fondo.

Aunque se reportaron algunas personas lesionadas, fueron atendidas por los cuerpos de emergencia presentes en el lugar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G9_L_Pum_Xo_AA_6cy_H_c7854e1dc8
Choque de autobús y tráiler en Tamaulipas deja dos muertos
G9_CZ_Kns_WMAAQ_1gq_ba0550aac2
Lluvias en Los Tuxtlas dejan daños y una víctima mortal
G9_LW_3om_Xk_AE_7_8_df28cb2501
Bus cae a barranco en Guatemala; al menos 15 muertos
publicidad

Últimas Noticias

cristina_ferral_seis_veces_campeona_tigres_llega_a_chivas_liga_mx_aa9d713706
Cristina Ferral se despide de Tigres y llega a reforzar Chivas
Conductora_atropella_a_joven_tras_ignorar_semaforo_en_Zona_Tec_89fb9b42a2
Conductora atropella a joven tras ignorar semáforo en Zona Tec
inter_zelenski_trump_9589cebc95
Elecciones en Ucrania frente a encuentro de Trump y Zelenski
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×