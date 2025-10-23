Wall Street abre en verde; Dow Jones sube un 0.07 %

Wall Street abrió este jueves en verde, mientras que el Dow Jones subió 0.07% medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales.

En tanto, el S&P 500 subía un 0.21 % y el Nasdaq, un 0.16%.

Las acciones de Tesla iniciaron la mañana del día de hoy con una caída, luego de que el fabricante de vehículos reportó una caída del 37% en sus ganancias trimestrales.

Por su parte, las acciones de la compañía de computación IBM también caían pese a anunciar ganancias trimestrales en el mismo período, debido a que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la Casa Blanca considera frenar las exportaciones a China de software estadounidense.

Analistas de la bolsa se mantuvieron atentos al aumento de los precios del petróleo después de que Estados Unidos impusiera sanciones adicionales a las dos mayores compañías de Rusia, debido a la "falta de compromiso serio del país con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania".

Comentarios