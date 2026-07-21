WSJ: Israel gasta US$45 millones a mejorar su imagen en EUA

El problema para la administración israelí es que la inversión no se enfrenta únicamente a una deficiencia de comunicación

Israel abrió un nuevo frente fuera del campo de batalla: el de la opinión pública. El gobierno israelí destinó al menos US$45 millones a una operación mediática apoyada en inteligencia artificial para tratar de recuperar respaldo entre los estadounidenses, de acuerdo con una investigación de The Wall Street Journal.

La estrategia incluye el envío de millones de mensajes de texto redactados con IA, la creación de páginas de internet y la difusión de publicaciones favorables a Israel. Parte de estos contenidos estaría diseñada, además, para intentar que plataformas como ChatGPT y Claude generen respuestas más positivas sobre el país.

El contrato fue entregado a una operación encabezada por Brad Parscale, exjefe de campaña del presidente Donald Trump. Sparkfire, empresa encargada de gestionar los mensajes, había recibido US$6.5 millones hasta mediados de mayo, según los documentos consultados por el diario estadounidense.

Mensajes con identidad prestada

Los textos llegan a teléfonos de Estados Unidos firmados por supuestas personas llamadas “Emma”, “Sarah” o “John” y se presentan como parte de una agrupación denominada Friends for Peace —Amigos por la Paz—.

Los mensajes no plantean abiertamente una defensa de Israel. En cambio, formulan preguntas sobre las negociaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán y otros asuntos de seguridad internacional, una fórmula que permite recopilar respuestas y establecer comunicación directa con los destinatarios. Sin embargo, The Wall Street Journal señaló que no pudo encontrar una empresa u organización sin fines de lucro registrada con ese nombre.

Esa falta de claridad sobre el verdadero origen de los mensajes coloca la operación en una zona crítica: la población recibe contenido político sin saber, desde el primer contacto, que detrás se encuentra un gobierno extranjero.

La campaña no sería una acción aislada. Al menos seis compañías fueron contratadas para desarrollar trabajos de comunicación en Estados Unidos y unas tres decenas de personas se registraron como representantes de intereses israelíes bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros.

Buscan influir también en la IA

El despliegue intenta ir más allá de convencer directamente a los usuarios. El equipo de Parscale ha producido páginas y publicaciones digitales favorables a Israel con la intención de aumentar la presencia de esa narrativa en internet.

La apuesta parte de que los sistemas de inteligencia artificial procesan enormes volúmenes de información disponible en línea.

Al multiplicar determinados contenidos, la campaña buscaría influir indirectamente en las fuentes y patrones que estas herramientas utilizan para responder preguntas.

Crece el rechazo al gobierno israelí, según encuesta

La inversión coincide con un deterioro sostenido de la imagen de Israel en Estados Unidos. Una encuesta del Pew Research Center, levantada entre el 4 y el 17 de mayo de 2026 entre 12,574 adultos, encontró que 62% tiene una opinión desfavorable del gobierno israelí, frente al 43% registrado en 2022.

En ese mismo periodo, la percepción favorable del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu cayó de 47% a sólo 32%. La opinión sobre el pueblo israelí también se deterioró, aunque en menor proporción: su valoración favorable pasó de 67% en 2022 a 52% en 2026, mientras la desfavorable subió de 25% a 42%.

La percepción sobre el pueblo palestino se mantuvo más estable. En 2026, 50% de los estadounidenses expresó una opinión favorable y 44%, una desfavorable.

Esto redujo de manera importante la distancia que existía entre la valoración de israelíes y palestinos antes de la guerra iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Millones para “moldear la conciencia”

Israel ya había elevado considerablemente los recursos destinados a su diplomacia pública. Para 2025 se asignaron cerca de US$150 millones a reforzar su imagen internacional, una tarea que el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, comparó en importancia con el armamento utilizado en el campo de batalla.

El problema para el gobierno israelí es que la inversión no se enfrenta únicamente a una deficiencia de comunicación. También busca contener el impacto provocado por la prolongación de los conflictos, el elevado número de víctimas civiles y las críticas internacionales a las decisiones del gabinete de Netanyahu.

Se deteriora la imagen de Israel en Estados Unidos

62% tiene una opinión desfavorable del gobierno israelí.

Su valoración favorable cayó de 47% en 2022 a 32% en 2026.

La opinión favorable del pueblo israelí bajó de 67% a 52%.

Israelíes y palestinos registran ahora valoraciones favorables cercanas: 52% y 50%, respectivamente.

84% mantiene una opinión negativa de Hamás.

Fuente: Pew Research Center. Encuesta realizada entre el 4 y el 17 de mayo de 2026.