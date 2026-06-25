Este hecho se registró después de que la República Islámica acordara con Estados Unidos la reapertura de la estratégica vía marítima

Inicio / Internacional / Irán fue responsable del ataque a un carguero en Ormuz, según WSJ

Irán fue el responsable de disparar este jueves contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Ormuz sin dejar víctimas, informó The Wall Street Journal.

Este hecho se registró después de que la República Islámica acordara con Estados Unidos la reapertura de la estratégica vía como parte de las negociaciones de paz.

La atribución del ataque a Teherán por el medio estadounidense, que cita a dos altos funcionarios de Washington, tiene lugar después de que la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) dijera que un buque fue alcanzado por un "proyectil desconocido" en ese paso marítimo, junto a las costas de Omán.

Ante el incidente, se advirtió a las embarcaciones que circulen con precaución

El incidente habría sucedido a 7.5 millas náuticas al sureste de Dahit, que advirtió a los buques que circulen con precaución y notifiquen cualquier actividad sospechosa en la vía, por donde pasa el 20% del crudo global.

Como parte de ese memorando, Irán se comprometió a garantizar el paso seguro de los buques comerciales a cambio del levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y costas.

La Organización Marítima Internacional (OMI) informó a las navieras que había recibido las garantías de seguridad necesarias para poner en marcha su plan de evacuación para 11,000 marineros que continúan varados en la zona.