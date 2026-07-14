Zelensky recibe respaldo europeo tras interceptar misiles

Esto se dio durante el desfile del Día de la Bastilla, el cual contó con unos 500 soldados del grupo de países de la 'coalición de los dispuestos'

A lo largo de los adoquinados Campos Elíseos en París, multitudes vitorearon a las tropas ucranianas que marchaban en el desfile anual del Día de la Bastilla, mientras que el presidente Volodymyr Zelenskyy recibió una ovación de líderes europeos que mostraron solidaridad con Kiev en Francia.

Zelenskyy estaba en Francia en busca de una solución al problema de defensa antiaérea de su país.

El desfile del Día de la Bastilla contó con unos 500 soldados del grupo de países de la “coalición de los dispuestos” que se han comprometido a ayudar con la seguridad de Ucrania en la posguerra.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo calificó como un “gran honor”, dándoles la bienvenida al desfile.

Moscú quiere detener los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en el interior de Rusia, que han provocado escasez de combustible, frustrando a la población.

Interceptan cinco misiles balísticos lanzados por Rusia

Defensas antiaéreas ucranianas interceptaron cinco misiles balísticos lanzados por Rusia en una oleada de ataques nocturnos, informó el martes la fuerza aérea de Ucrania.

Fue la primera vez en casi dos semanas que Ucrania afirmó haber derribado misiles balísticos rusos, que son más difíciles de detener que los drones o los misiles de crucero.

Es probable que las defensas ucranianas hayan utilizado el sistema de misiles guiados tierra-aire Patriot, fabricado en Estados Unidos.

Este ataque provocó incendios en dos almacenes y daños en una escuela en Kiev, señaló el alcalde Vitali Klitschko.