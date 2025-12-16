Zelensky revela plan de garantías de seguridad para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que existe un documento en el que varios países detallan las garantías de seguridad que están dispuestos a ofrecer a su país, incluida una posible presencia de tropas, aunque aclaró que no se hará público hasta que entre en vigor un alto el fuego con Rusia.

Las declaraciones fueron realizadas este martes en La Haya, durante una comparecencia conjunta con el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof.

Documento reservado hasta el alto el fuego

“Hemos elaborado un documento, pero hemos decidido no compartirlo”, señaló Zelensky, al explicar que los compromisos de la llamada Coalición de los Dispuestos solo se activarán después de que cesen las hostilidades.

El mandatario ucraniano indicó que se trata de una decisión consensuada y que, una vez alcanzado el alto el fuego, se definirá qué aportará cada país.

Apoyos diferenciados por país

Zelensky explicó que las contribuciones variarán según el marco legal y constitucional de cada Estado.

Algunos países podrían desplegar tropas, mientras que otros participarían con inteligencia, apoyo aéreo o marítimo.

“Se trata de seguridad en tierra, en el aire y en el mar”, precisó el presidente ucraniano, sin revelar qué naciones estarían dispuestas a enviar fuerzas sobre el terreno.

Diálogo con Estados Unidos y reconstrucción

Zelensky adelantó que Estados Unidos mantendrá conversaciones con Rusia sobre las garantías de seguridad y el plan de reconstrucción de Ucrania.

Además, los negociadores estadounidenses presentarán a Moscú el plan ucraniano de 20 puntos, como contrapropuesta al proyecto estadounidense de 28 puntos.

