Así se caza y prepara el 'Caldo de Rata' en García

Un peculiar y 'nutritivo' manjar se esconde bajó la tierra del municipio de García; se trata de la rata de campo, que se sirve como platillo tradicional en el ejido Maravillas dentro de dicha municipalidad.



Don Calvillo lleva 15 años ofertándola en caldos que él mismo prepara, y que son el 'eje central' de toda una cadena de trabajo que sostiene a varias familias en dicho sitio.



Y, como todo buen caldo, este 'Caldo de Rata' comienza en el monte, donde la cacería tiene que ser en zonas alejadas de la población para asegurarse que el animal se haya alimentado únicamente de raíces y hiervas.



Así, entre matorrales y cactáceas, los pobladores buscan indicios de las madrigueras de los roedores; armados con flechas, picos o huleras, atrapan hasta 50 en un buen día, sin embargo, deben de cuidar no sobreexplotar el campo.





'Tenemos que ir a donde no han ido a picarle a las ratoneras, por ese motivo a veces sí batallamos tantito, porque va raza a algún lugar y nosotros caemos ahí mismo y se batalla; hay que movernos a donde dejaron el corte los anteriores, no nada más es ir al monte', explicó don Calvillo.

Con el botín del día, es hora de regresar para preparar el platillo, que lleva únicamente ingredientes naturales y frescos; además, se cocina en leña para acentuar el buen sabor del mismo.





'Esta receta que tengo nada más yo me la sé y a la gente le gusta; la fui modernizando a como me iba gustando a mí, lleva chile, tomate, cebolla, ajo, arroz, un pedacito de elote, puras cosas naturales, que es lo uno debe de comer', platica el hombre.



Los 15 años que se ha mantenido don Calvillo en el negocio no pueden dejarlo mentir cuando dice que sus clientes regresan satisfechos.





'La gente me dice que se siente muy bien, tienen anemia o mucha debilidad y luego vienen y me dicen que ya agarran la comida después del caldito, me han hablado que les va muy bien en su cuerpo; y yo siento bonito de ayudar a la gente', dice.