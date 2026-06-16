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Nuevo León

Cumplen regios con registrar la línea del teléfono celular

Con este proceso, las compañías telefónicas verifican que seas tú la persona que aparece en el INE, y así no es posible suplantar tu identidad.

  • 16
  • Junio
    2026

En vísperas de que venza el plazo, los regios sí están cumpliendo con registrar la línea de sus teléfonos celulares ante la compañía que les presta el servicio, sea  prepago o postpago.

La fecha límite es el próximo 30 de junio, y de acuerdo con el gobierno federal, si no lo registras, se suspenderá tu línea a partir del 1 de julio. Y una vez que lo registres, recuperaráss el servicio.

Según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la finalidad es identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para  cometer diversos delitos, como fraude, extorsión o secuestro virtual.

Al vincular o asociar el número del celular con la Clave Única del Registro de Población (CURP) se previenen fraudes y extorsiones.

Con el registro, las compañías telefónicas verifican que seas tú la persona que aparece en el INE, y así no es posible suplantar tu identidad.

Los regios tienen sus dudas, pero aún así están cumpliendo.

Esto  dijeron:

"Pues es para  tener control, la verdad, si ahorita jaquean los bancos, las empresas y todo, pues prácticamente también  estamos vulnerables"

"Ya lo registré. ¿Qué más hacemos. Si nos lo van a cortar, más vale cumplir con ellos"

"Vine a comprar un corrientito porque no hay más, es una necesidad. Ya lo registré"

"Tengo que venir mañana, sí lo quiero registrar, porque lo ocupo mucho porque tengo muchos clientes para el trabajo"

"Ya lo dí de alta, hace como dos meses más o menos, me dijeron que era obligatorio. De hecho,  a veces se reciben llamadas que uno no conoce, lo hice por seguridad" 


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