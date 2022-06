Distribuye San Pedro agua tratada y potable en mismas pipas

La propia administración ha dicho públicamente que parte del agua que se distribuye en colonias como San Pedro 400 es tratada.

El municipio de San Pedro incurre en un nuevo escándalo, pues está distribuyendo agua tratada y potable en las mismas pipas, lo cual, según acusan vecinos, podría poner en riesgo su salud.

La propia administración encabezada por Miguel Treviño ha dicho públicamente que parte del agua que se distribuye en colonias como San Pedro 400 es tratada, es decir, no potable, por lo cual sólo debe usarse para ciertas actividades como el funcionamiento del sanitario o para limpieza.

Pero, según vecinos, el agua potable que sí puede ingerirse, es llevada a las colonias en las mismas pipas.

El presidente del organismo Promontaña, Enrique Burguete, señaló que han constatado que los mismos vehículos con pipas que llevan el agua potable, luego transportan la tratada.

Esto, dijo, es un riesgo porque el contenedor se contamina.

"Sí, hemos visto las pipas, de agua potable y agua no potable y ahí no se deben de mezclar, tiene que tener mucho cuidado de no mezclar estas pipas que vienen algo contaminadas, a otras que no estén contaminadas o que estén cloradas", mencionó Burguete.

"Es importante preservar la salud familiar y la salud social, ahorita el suministro de agua, es imperante a como dé lugar, sabemos que puede haber un vicio de origen en el suministro del agua, lo que es servicios de Agua y Drenaje de Monterrey tratando de estabilizar la situación", señaló.

Uno de los procesos que podrían aplicarse son los que realizan en otros estados como Guanajuato, donde en la ciudad de León realizan el proyecto llamado línea morada.

El proyecto consiste en tener dos llaves, una azul para agua potable y una morada con agua tratada, incluso se puede observar que, en el caso de la distribución de agua mediante pipas, las de agua tratada son de color morado.

"Yo creo que se arrancó con el pie izquierdo y ahí lo que recomendamos es más supervisión en procesos de calidad en el suministro de agua a la ciudad, sobre todo en las áreas vulnerables como San Pedro 400, El Obispo e inclusive hasta El Casco", agregó el activista.