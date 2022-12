Esto sigue para 'Platanito' por chiste sobre Debanhi Escobar

Tras ratificar su denuncia en contra del comediante 'Platanito', los padres de Debanhi aseguran que el resto quedará a cargo de la Conapred.

Los padres de Debanhi Escobar, Mario Escobar y su esposa, Dolores Bazaldúa, ratificaron su denuncia en contra de 'Platanito' mediante su canal de Youtube.

Asimismo, informaron que la sanción para el comediante por el chiste que hizo sobre el caso de la joven, quedará a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).



“El día de ayer, se ratificó la denuncia que se había hecho sobre la situación del señor Sergio Verduzco, conocido como 'Platanito'.

“Estamos haciendo todo esto para dejar un precedente para que no vuelva a pasar ni con nuestra hija Debanhi, ni con ninguna otra, es por eso que estamos presentando esta denuncia” comentó Dolores.



En el metraje, Mario Escobar agregó que dejará todo en manos de la Conaprep para que sean ellos quienes tomen las acciones correspondientes y apliquen sanciones en caso ser necesario.



Dentro de las peticiones que los padres de la ahora occisa exponen al organismo, se encuentran una disculpa sincera por parte del comediante, monitoreo de sus shows para asegurarse de que no se repita la acción, que el acusado se integre a un curso de sensibilización y que la Conapred emita un comunicado con su postura respecto al caso.



Escobar señaló también que pronto tendrán una audiencia referente a una carpeta con información falsa que posee la Fiscalía del Estado.



'Platanito' ya había ofrecido una disculpa pública, pero los padres de Debanhi no la aceptaron alegando que no fue sincera y más bien se trató de una estrategia publicitaria.Todo el escándalo inició en noviembre, cuando el comediante hizo un chiste donde se refirió a Debanhi y su deceso durante un show en vivo.



'Imagínate ahorita, un dos, tres por Debanhi que está en la cisterna, no mam...', dijo el comediante mientras se escucha la voy de la mujer que graba diciendo: 'Ay, noo'.



El monólogo continúa con una pregunta al público sobre cómo fue que falleció la joven, a lo que el 'remató' diciendo: 'Ahogada, en Monterrey donde no hay agua, no manches'.





Con información de info7.mx