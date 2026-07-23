Esto se aúna a las cifras destacadas durante la Mesa de Seguridad para la Construcción de La Paz, donde destacaron a junio y julio con récords

Inicio / Nuevo León / Nuevo León perfila 2026 como su mejor año en seguridad desde 2010

El año 2026 se consolida como uno de los mejores años en seguridad en Nuevo León desde 2010, luego de registrar un descenso de hasta 18 homicidios diarios a lo que va del mes de julio, según informó el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

A través de redes sociales, el mandatario estatal informó que una de las prioridades para su administración es reforzar la Nueva Fuerza Civil con nuevo equipamiento para salvaguardar todos los municipios de la entidad, incluidos 100 Black Mambas y dos nuevos Black Hawks.

"Nuestro mejor legado será un Nuevo León más seguro, tranquilo y en paz".

Nuestro mejor legado será un Nuevo León más seguro, tranquilo y en paz.



Este 2026 se está consolidando como uno de los mejores años en seguridad de los últimos 16, porque no escatimamos ni un peso para reforzar a la Nueva Fuerza Civil con el mejor equipamiento, nuevos… pic.twitter.com/t4iy5rk1k8 — Samuel García (@samuel_garcias) July 23, 2026

A lo que va del 2026, los homicidios dolosos también presentaron un importante descenso del 47%, al registrar tan solo 225 casos frente a los 427 contabilizados en 2025.

Estadísticas también señalan que tan solo en el mes de junio, los homicidios dolosos se redujeron un 55% en relación con lo reportado en el mismo periodo del año anterior, con un total de 28 crímenes.

Por otra parte, el registro de crímenes por cada 100,000 habitantes del estado de Nuevo León se situó en 3.45% durante los primeros seis meses del año en curso, lo que refleja la estrategia de seguridad implementada por la administración.

Dichos concentrados se aunan a las cifras destacadas durante la Mesa de Seguridad para la Construcción de La Paz de este miércoles, donde destacaron que el mes de junio y lo que va de julio se consideraban récords, por lo que García Sepúlveda instó a las corporaciones de seguridad a continuar con la coordinación que los llevó a alcanzar estos resultados.

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Este 14 de julio los resultados también se anunciaron a nivel nacional, donde posicionaban a Nuevo León como una de las 10 entidades con mayor reducción a nivel nacional.

De acuerdo con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, el estado se situaba en el sexto lugar, solo por detrás de: San Luis Potosí, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit y Guanajuato.