Incumplen plazo para reparar teleférico de Grutas de García

Los trabajos debieron quedar listos a más tardar a finales de febrero, pues el pasado 6 de junio el gobierno del estado aseguró que les tomaría 38 semanas.

A pocos días de Semana Santa, las Grutas de García no están del todo listas para recibir a los paseantes, y es que el teleférico continúa sin operar, a pesar de que ya se cumplió el plazo para repararlo.

Los trabajos debieron quedar listos a más tardar a finales de febrero, pues el pasado 6 de junio el gobierno del estado aseguró que les tomaría 38 semanas poner en marcha el aparato.

La reparación corresponde a la Secretaría de Turismo estatal, cuya titular es Maricarmen Martínez Villarreal.

El tiempo pasó, jamás se actualizó el estado de las obras, y en la entrada de las Grutas todavía hay un cartel con la leyenda “teleférico en mantenimiento”.

Sin el icónico medio de transporte, lo que una vez fue un destino turístico familiar se convirtió ahora en un complicado paseo que pocos pueden disfrutar.

“Si usted desea realizar el recorrido será bajo su propio riesgo”, se lee en los portones del paraje. Además, la advertencia obedece a que para llegar a las grutas hay que subir a pie por una pronunciada pendiente que mide 1.5 kilómetros de distancia.

El tiempo estimado para lograrlo es una hora, y la administración enfatiza que se requiere un nivel de resistencia de medio ha avanzado, por lo tanto, recomienda no intentarlo a quienes padecen enfermedades y discapacidades.

“Nos llevamos la sorpresa de que el teleférico no funciona, es una lástima porque es un lugar tan bonito, pero muchos venimos y nos decepcionamos porque no podemos subir. Solamente pueden subir los jóvenes, adultos ya grandes, no podemos porque es muy difícil la subida”, compartió Irene Carvajal, una mujer de la tercera edad.

Este sitio es operado por Osetour de la Secretaría de Turismo del estado.