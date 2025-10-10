Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo

Trabajadores de la empresa Trazzo Urbano, perteneciente a Grupo Internacional de Inversiones (IDEI), propiedad del desarrollador Alberto de la Garza Evia, protestaron tras ser despedidos sin recibir indemnización alguna, y algunos llevan más de 10 meses esperando el pago.

Los ceses del personal comenzaron en diciembre de 2024 y se intensificaron en 2025, bajo el argumento de falta de liquidez, sin entregar las indemnizaciones de ley.

Esta empresa ha estado en el ojo del huracán, pues desarrolló el Fraccionamiento Catujanes, donde el 25 de septiembre se registró una inundación y el colapso de una barda que derivó en la muerte de un bebé de siete meses.

Empleados señalaron que la plantilla era de cerca de 300 personas, incluyendo áreas de Administración y Ventas, y que la mayoría ya fue despedida. Gran parte de ellos son profesionistas con maestrías y doctorados, incluyendo arquitectos y licenciados, y se les adeudan cantidades que van desde 40,000 hasta 1 millón de pesos.

Para no liquidarlos, la empresa entregó a cada trabajador ocho pagarés mensuales firmados por los directivos, los cuales no han sido pagados. Los documentos están firmados por Jorge Martínez Páez, de la Dirección General, y Mario Alberto Flores, del Jurídico.

"Yo recibí amenazas del equipo de Auditoría... me dicen que no me van a pagar", afirmó una empleada.

"A los empleados que quedan los dieron de baja: no tienen prestaciones, ni seguro (IMSS). Los dieron de baja también con pagarés", acusó otra trabajadora.

Por “Trazzo Urbano” se identificó como responsable a Alberto de la Garza Evia, y por Internacional de Inversiones (IDEI) señalaron a Jorge Miguel Rocha Fuentes, Gabriel Canales Zambrano y al propio De la Garza Evia.

“Nos corrieron sin liquidación, alegando falta de flujo. Primero corrieron a 150 empleados en diciembre, luego en abril y en agosto reiniciaron. A todos nos dieron pagarés con promesas de pago", relató un trabajador.

"No me han pagado nada. El primer pagaré me lo dieron en mi última catorcena. Me quedaron siete pagarés con promesa de pago cada fin de mes; el último se venció en septiembre y no me lo dieron. Son 50,000 pesos por pagaré", añadió.

El supuesto argumento de la empresa para no pagar era falta de liquidez, y cuando ya había recursos, fueron destinados a otros asuntos. “A la mayoría de la gente de Obra no les han pagado ni un solo pagaré. Hoy nos confirmaron que sí hay dinero, pero que el dueño (De la Garza Evia) lo destinó a otras cosas", lamentó una empleada.

El miércoles pasado era la fecha límite para la entrega de indemnizaciones. "Nos dijeron que ya había dinero, pero esta mañana nos informaron que no nos pagarían y que probablemente hasta enero de 2026", señaló otra empleada.

“Hay gente a la que no le han pagado ni un solo pagaré y tenía más de 20 años en la empresa", sostuvo.

La consigna de la empresa es desocupar a todos los trabajadores a más tardar en diciembre, y quienes permanezcan serán incorporados a otra razón social: Buró Constructivo, ubicado en la Torre Comercial América.

Tras los ceses, los empleados que quedaron fueron despedidos y recontratados, pero ya sin prestaciones. La protesta se realizó afuera de la Torre Koi, en San Pedro, donde se encuentran las oficinas de la empresa.

Según los afectados, la empresa adeuda al menos 80 millones de pesos por los despidos. "Nos decían que en 15 días nos pagarían, luego otros 15 días, luego 'mañana, mañana', y así ha sido durante ocho meses", acusó una empleada.

Además, denunciaron un fraude fiscal, ya que la empresa timbró ante el SAT el pago de indemnizaciones que no realizaron. "A mí me corrieron en diciembre y ya timbraron como si me hubieran pagado todo el finiquito", declaró una afectada. Otra empleada señaló que esto la perjudicó en su declaración fiscal: "En marzo tuve que pagar, porque ellos timbraron como si ya me hubieran pagado", explicó.

Los empleados señalaron que la empresa tiene otra dirección fiscal en una torre de oficinas, pero no hay quien reciba notificaciones.

Los pretextos para no pagar son variados: primero alegaban que esperaban la venta de terrenos o ingresos de cobranza, y cuando ya contaban con recursos, los destinaron a otros fines.

Los vendedores denunciaron también adeudos por comisiones desde 2021, y que arbitrariamente les descontaron el 30% de lo que les correspondía. "Nos deben comisiones de ventas realizadas en 2021. Tenemos más de un año con los pagarés que nos dieron, y aún no nos han pagado", relataron.

El abogado de la empresa, César Wong, indicó que quienes buscan liquidación deben acudir a los socios Gabriel Canales y Jorge Rocha.

"Nosotros trabajamos para Trazzo Promotora de Desarrollos Inmobiliarios, mejor conocida como IDEI. Se vendieron propiedades en 2021 y debieron habernos liquidado en 2023 o 2024. Nos dicen que nos pagarán en febrero o marzo de 2026", concluyeron los afectados.

