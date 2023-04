Justifica Medio Ambiente revisión de vehículos

Ante las dudas de la ciudadanía sobre los resultados de la revisión de emisiones de sus vehículos, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León respondió que éstos fueron verificados a través de los sensores remotos, y tienen como fin generar buenas prácticas entre la población.

Durante los últimos días, los resultados llegaron a través de los correos electrónicos de los automovilistas lo que generó dudas sobre si eran datos oficiales, e incluso algunos otros se dijeron sorprendidos porque han hecho chequeos a sus vehículos, con la afinación de los mismos, por lo que no comprenden que obtuvieran la no aprobación.

“Me pueden informar a donde debo dirigirme para llevar a verificar mi auto, porque me informaron a través mi correo que no fue aprobado a través de los sensores de control vehicular y con número de oficio y que por esta ocasión no habrá sanción, lo que sí puedo comprobar con nota de compra en mano que el mes pasado me le hicieron la afinación al carro, como quiera les contesté que lo revisaría a la brevedad posible”, cuestionó en redes un usuario.