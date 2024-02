Oculta NL metas de reducción de emisiones contaminantes

“A juzgar por la contaminación que tenemos, que va al alza, no se están haciendo las acciones, esos compromisos no tuvieron seguimiento por parte de la autoridad y que además no hay un programa con objetivos claros.

“No se ven, y no se ha dado a conocer ninguna acción por parte de las fuentes fijas, que son las empresas, con respecto a bajar la emisión de contaminantes.

“Pareciera que solo fue un programa para el relumbrón, para decir que se estaba haciendo algo en un momento muy complicado de contaminación, cuando la población le exigía a Medio Ambiente que hiciera algo, pero en realidad no hay nada, a un año no tenemos nada en claro”, puntualizó Ivonne Bustos.