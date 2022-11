No formaremos parte de ningún golpeteo político: morenistas

Diputados de Morena, el Partido Verde Ecologista, y de la 4T sostuvieron una reunión privada con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quienes subrayaron que no van a formar parte de ningún 'golpeteo' y añadieron que no serán 'rehenes' de ningún interés político.



Convocados por el mandatario, los legisladores Waldo Fernández, Jessica Martínez, Anylú Bendición Hernández y Raúl Lozano informaron que en la plática dejaron asentado que intentan ser la “balanza”, por el bien de la ciudadanía ante la pugna entre el Ejecutivo y el Congreso Local.



Cabe mencionar que en la charla también participó el delegado de la Segob en el Estado, Héctor Gutiérrez, sin embargo se abstuvo de emitir alguna declaración.



“Nosotros trabajamos en beneficio de la gente y lo quiero dejar claro, nosotros no somos rehenes de ningún interés particular, ni de ningún interés creado, y no vamos a formar parte de ningún golpeteo.