Olvidan por tres meses recarpeteo en Valle Verde

Después de 3 meses sin avances en recarpeteo, vecinos de la colonia Valle Verde segundo sector están hartos de las condiciones de sus calles ante la nula respuesta de las autoridades.



Señalan que las obras comenzaron hace 5 meses pero desde hace 3 que no existe avance.



Las calles afectadas son Pinzón y Pardillo que ambas cruzan desde Estornino hasta Cardenal.





Tal es el caso de Norma Cantú, habitante afectada, que espera que solucionen este problema.

‘’Hace cinco meses vinieron a levantar las calles y hacer las calles nuevas y luego después las hicieron y nomás nos aguantó un mes o dos. Cuando se vinieron las lluvias fuertes las calles se estaban desmoronando. Hace tres meses que no han venido’’, dijo la afectada.

De igual manera, ya hicieron el reporte correspondiente.



‘’Hace tres semanas vino la máquina para barrer y la que recoge el escombro otra vez y no, no vinieron ya. Ya no han venido, nada más vinieron a barrer por tercera vez y hasta ahí queda nada más’’, explicó Norma.