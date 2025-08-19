‘Olvidan’ sancionar a Ternium por derrame en La Talaverna

A cuatro meses de que la empresa Ternium Churubusco derramó más de 400,000 litros de químicos en el arroyo La Talaverna, la imposición de supuestas sanciones económicas luce por su ausencia.

El pasado 17 de abril, Ternium vertió 250,000 litros de cloruro ferroso, 132,000 de agua ácida y 23,000 de ácido clorhídrico al 18%, con lo cual provocó daños al medio ambiente, e incluso hasta se reportó la muerte de tortugas de concha blanda.

Pero este daño al cauce natural y a los más de 13 kilómetros de longitud del afluente canalizado tiene más de 150 días con impunidad, pese a que autoridades estatales prometieran una sanción ejemplar.

Alfonso Martínez Muñoz, exsecretario de Medio Ambiente de Nuevo León, todavía en el cargo el 13 de mayo, se pronunció respecto a este derrame químico, que tiñó el arroyo con un líquido rojizo.

Durante la octava sesión de la Comisión Ambiental Metropolitana (CAME), se informó que el monto de la sanción sería de $80 millones de pesos, que fue calificado como “histórico” por el ahora subsecretario estatal de Medio Ambiente.

Esta multa es adicional a las sanciones que tiene pendientes la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estimadas en $5 millones de pesos, cuyas dependencias federales, hasta el momento, no han publicado sus resoluciones finales sobre el caso.

El Horizonte dio a conocer el pasado 28 de julio que el actual secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, informó que la multa de $80 millones de pesos, anunciada por el gobierno del estado, sigue sin aplicarse y que el proceso administrativo continúa en conjunto con la Profepa.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer un avance en el proceso presuntamente compartido, siendo que daría justicia a las afectaciones que trajo consigo este derrame de químicos tanto a la flora como a la fauna de la región.

Mientras tanto, la siderúrgica ubicada en Churubusco sigue en operaciones, pese a ya existir una Fiscalía Ambiental desde el 30 de abril y la designación de Mónica Lizett Reyes como fiscal interina especializada en materia ambiental desde el 20 de junio.

