Pide Samuel a ex gobernadores interceder ante PRI y PAN

Tras los recientes desencuentros entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y figuras de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, el mandatario estatal instauró una mesa con ex gobernadores integrantes de ambos partidos para que funjan como vínculo.

Al presentar al grupo, integrado por Fernando Canales, Benjamín Clarión y Fernando Elizondo Barragán, el titular del ejecutivo dijo que será a través de ellos que se realicen las interlocuciones con las fuerzas políticas, y no con quienes consideró que solo ven por sus intereses.

"Decirles que para el estado de Nuevo León no es admisible que haya una mesa en lo oscurito de personajes intermediarios que no son autoridad y que negocian a nombre de todo el estado de Nuevo León", comentó García Sepúlveda.

"No es posible que haya dos personas que controlan el congreso, el poder judicial, la Fiscalía anticorrupción, controlan el presupuesto, los fondos y que nadie votó por ellos o que perdieron en sus elecciones. Ese es el diagnóstico que tiene toda esta mesa", agregó el gobernador.

En ese sentido, dijo que Fernando Canales colaborará como enlace con Acción Nacional, y aclaró que "limó asperezas" con el ex gobernador, quien en días pasados llamó "Amlito" a García Sepúlveda.

"Acción Nacional emitió un comunicado con mucho orgullo diciendo que Canales es el mejor panista de Nuevo León. Yo como gobernador quisiera que el menor panista sea el canal de comunicación con. No otros intermediarios que tienen otros intereses", añadió.

Respecto a la relación con el PRI, García sumó a Benjamín Clarión e informó que buscará integrar al alcalde de Apodaca, Cesar Garza.

"Quisiera tener otro enlace en el PRI, el que está ahí es insostenible, es salvaje, es chantajista, le hace mucho daño a Nuevo León y al PRI. Cesar debe estar en esta mesa, Cesar debe ser el interlocutor con el PRI, no el que perdió Monterrey, ese no tiene oportunidad porque perdió", adelantó el Ejecutivo estatal.

Durante rueda de prensa posterior al encuentro, el gobernador pidió a sus antecesores que lo apoyen a buscar un mejor "ambiente político".

"Decirles ayúdenme, como Gobierno del Estado, a tener mejor interlocución con Acción Nacional y con el Revolucionario Institucional. Hay muchas leyes que urgen para el estado. No arrebatar el SAT, no arrebatar la UIF, eso no es tema ahorita, ni urge, ni la gente lo está pidiendo. ¿Qué está pidiendo? Arreglar el agua, seguridad, más rutas de transporte", puntualizó.