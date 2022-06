Reprocha Samuel a estados no enviar ayuda a Nuevo León

Aseguró que cuando México necesita ayuda, Nuevo León es el primero en brindar apoyo.

El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, reprochó que el resto de los estados del país no apoyen a Nuevo León ante la crisis de agua que sufre actualmente.

Según el mandatario estatal, los nuevoleoneses son los primeros que se apuntan para ayudar cuando hay una catástrofe en alguna parte del país y, sin embargo, ahora que se requiere ayuda "no han enviado ni una chingada despensa".

"Siempre que hay un temblor en la Ciudad de México, un huracán en Guerrero o una catástrofe en Chiapas somos los primeros en juntar lana y pipas mandar ayuda, siempre", aseguró García.

"Y ahorita que estamos en crisis, no mandan una chingada despensa, no levanta la mano nadie y les digo algo: no los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo, no ocupamos a nadie los nuevoleoneses", señaló el mandatario en un evento en General Terán, donde firmó un acuerdo con agricultores para que le cedan el 40 por ciento de agua que tienen confeccionada la cual será trasladada al área metropolitana de Monterrey.