Samuel reprocha negativa a obras públicas por parte de alcaldes

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, arremetió contra los alcaldes que se niegan a brindar autorización en sus municipios para destrabar y ejecutar proyectos de obra pública, reprobando que se debe negociar con 'los capos' Paco y Chefo.



'Once, veinte, treinta años, y hoy que los vamos a hacer, hay alcaldes que dicen: 'No te doy el permiso, no quiero'. Hay municipios pidiendo 40 años una línea del metro … Hoy que les digo, tengo la lana, tengo la autorización ¡Vamos a darle! Te dicen, no, es que Paco y Chefo no me dejan', reprochó.