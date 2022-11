Sí habrá trasvase a Tamaulipas, pero será menor

Envío de agua será menor al contemplado en convenio; aseguran que el pacto beneficiará a ambas entidades.

Siempre sí habrá trasvase de agua de Nuevo León a Tamaulipas, pero será bajo condiciones que beneficien a ambos estados, en la medida de lo posible.

Fuentes cercanas al proceso revelaron a El Horizonte que el acuerdo que se perfila hasta el momento es el de que sí se contempla trasvasar el vital líquido de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, a la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, pero en una cantidad menor a lo establecido en el convenio, o sea, será un trasvase “recortado”.

La fuente indicó que tras la visita al estado por parte de Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), este sábado, se confirmó lo que se había previsto hace semanas en torno a buscar un acuerdo que medie entre los intereses de ambos estados, esto es, que permita que los agricultores tamaulipecos reciban el agua que necesitan, y a la vez, que el abasto en Nuevo León quede cubierto, considerando que fue un año atípico que generó necesidades humanitarias por la sequía que afectó a la metrópoli de Monterrey.

Aunque no se han dado a conocer detalles de cuantos millones de metros cúbicos de agua se trasvasarían, la fuente indica que el Comité Técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que estudiaba el tema, determinó que se autorizará un trasvase de diferentes dimensiones a lo estipulado en el convenio signado en 1996.

Los detalles del trasvase serán anunciados el martes en una declaración conjunta de ambos estados.

El 1 de noviembre pasado el titular de la Segob se reunió con el gobernador Samuel García y en ese entonces indicó que ser realizaría una evaluación técnica para determinar si se continúa con el envío de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez.

“El acuerdo decía que, en esta fecha, el día de hoy, se tenía que empezar, y se tomó la decisión consensuada de no empezar hasta tener un estudio técnico. Se están haciendo algunos estudios de la Conagua, esperemos que se tengan en dos o tres semanas”, señaló en ese entonces Adán Augusto López.

Por su parte, en esa misma fecha (noviembre 1) el gobernador de Nuevo León, Samuel García, puntualizó: “la postura es muy clara: hay un decreto que sigue hoy decretando sequía y pues pedimos que ese decreto se tome en cuenta para ese estudio”.

Y explicó que debido ante la declaratoria de desastre en Nuevo León por la sequía se da prioridad garantizar el abasto al consumo humano sobre el agrícola y el industrial. De igual forma, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, indicó el 17 de noviembre, que sí habrá trasvase de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez.

Lo anterior lo señaló tras reunirse con el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Santoyo. De acuerdo al gobernador de Tamaulipas, con ello se va a garantizar el riego a los productores del Distrito 026, sin restricciones.

Cabe precisar que de acuerdo al convenio que se firmó del trasvase en 1996, se establece que si para fines de octubre de cada año, la presa El Cuchillo tiene más de 315 millones de metros cúbicos (Mm³) y la Marte R. Gómez, tiene menos de 700 Mm³, entonces Nuevo León deberá enviar agua hasta completarle esa cantidad.

Actualmente, la presa El Cuchillo tiene 756.45 millones de metros cúbicos y la Marte R. Gómez 386.77 Mm³, por lo que Nuevo León tendría que enviar 313.23 Mm³; no obstante, tras el acuerdo pactado entre el gobierno federal y los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas el trasvase será ligeramente menor y se anunciará a detalle el martes.



- Buscan que 'todos ganen'

Tras sostener una encerrona con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobernador Samuel García, aseguró que el acuerdo que se trabaja armar entre la Federación, Tamaulipas y Nuevo León, será uno en el que ambas entidades ganen.

El mandatario nuevoleonés indicó que ha sostenido reuniones con su homólogo de Tamaulipas, quien le explicó sobre la urgencia de tener ya un dictamen sobre el trasvase, pues lo requieren para que los agricultores puedan solicitar créditos a las bancas de desarrollo.

“Seguimos negociando, estamos todavía esperando, hay un Comité Hídrico en Conagua, que es el competente y facultado para hacer las proyecciones, ese Comité por ley tiene que mandarme un acta con su conclusión final, y yo todavía esa acta tengo derecho a negociar e impugnar.

“Estamos negociando, no vamos a dejar de negociar para buscar el mejor acuerdo para Nuevo León y a la fecha todavía no he recibido el acta, por lo que no hay una conclusión. Yo vi a mi compañero Américo el martes, ellos traen la urgencia de tener ya el dictamen porque con eso los agricultores piden crédito a las bancas de desarrollo agrícola, y lo entiendo, queremos llegar a un punto medio, para que ellos tengan un papel que ayude a nuestros amigos de Tamaulipas a pedir el crédito, y todos salir ganando”, puntualizó García.