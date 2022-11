¡Sí se puede!... Regios están ahorrando más agua

Baja consumo de agua de los regios en los últimos 8 meses; se atribuye tanto al comportamiento estacional por el frío y también a un uso mas consciente.

Pareciera que los regios ya están haciendo caso y ahora gastan menos agua, ya que según cifras oficiales ha bajado el consumo de uso particular en la metrópoli de Monterrey.

En primavera, antes de que iniciaran lo cortes, el consumo era de hasta 16 m3/s y actualmente es de 14 m3/s, es decir, una reducción es de 13 por ciento.

Otra posible causa es que con este frío y ligeras lluvias, se use menos agua, de acuerdo a la versión de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

En entrevista para El Horizonte, el director de la paraestatal, Juan Ignacio Barragán, señaló que sería “muy favorable” para el abasto que el consumo se conserve así en lo siguientes meses y que incluso baje más.

“Es normal en los periodos fríos, porque la gente tiende a gastar menos agua como está haciendo frío la gente se baña rápido o no se baña.

“Estamos ahorita consumiendo 14,033 litros por segundo, sería muy bueno que se mantuviera ahí, pero acuérdate que estamos en periodo frío y húmedo en este momento, cuando comienzan a subir las temperaturas es cuando comienza a subir el consumo, pero ojalá pudiéramos mantenernos en ese nivel de consumo y extracción”, indicó el funcionario.

Esta reducción ayuda a alcanzar la meta de que los regios sean “ciudadanos de 100”, es decir, que dadas las condiciones de escasez de agua que caracteriza al estado, máximo consuman 100 litros al día y no los 165 litros que promediaban en los últimos años.

Dicha cifra también se redujo, pues el consumo por personas pasó de 165 a 144 litros, que es una baja del 13 por ciento.

La reducción en el consumo, dijo Barragán, es vital porque si bien el nivel de las presas se ha mantenido, Nuevo León sigue en una condición “delicada'.

Prueba de ello, abundó, es que, tal como lo publicó El Horizonte el pasado jueves, los meses de invierno que vienen serán secos pues caerá menos del promedio de las precipitaciones esperadas para la temporada.

“Las previsiones meteorológicas no son buenas, al menos para lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero, son meses que de por sí no llueve mucho, pero aún así además de que no llueve mucho esperan lluvias abajo de lo normal; entonces, pues sí tenemos que ser muy cuidadosos”, señaló.

De a 100

El pasado 16 de agosto, El Horizonte publicó que en la última década el consumo de agua en la urbe regia tuvo un incremento del 40%, pues pasó de 11.3 m³/s en 2011 promedio anual a 15.9 m³/s en 2021 y en esos niveles se había mantenido hasta marzo pasado, cuando iniciaron los cortes del suministro.

Luego, el 2 de septiembre también dio a conocer que según datos de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, un nuevoleonés consume, en promedio, 165 litros del líquido al día, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 100 litros, por lo que el regio está 65% arriba.

El consumo de los regios, además, es 50% superior a los 110 litros que consumen los habitantes de Saltillo, Coahuila y 10% arriba de la media nacional que es de 150 litros.

Antes esto, el 25 de septiembre, el gobernador del estado, Samuel García, lanzó el programa “Ciudadanos de a 100” con el que se pretende que los nuevoleoneses reduzcan el consumo del vital líquido de 160 a 100 litros diarios.

En esa ocasión, el mandatario señaló la importancia de la participación de la población, ya que indicó que en municipios como San Pedro y Santiago, se gastan hasta 300 litros de agua al día por persona que está muy por encima de la media nacional y de lo de todos los nuevoleoneses.

Barragán dijo a El Horizonte que aunque esta reducción es buena, la situación en la que se encuentra la zona metropolitana sigue siendo delicada, por lo que se han emprendido acciones para el cuidado del agua.

En titular de la paraestatal, añadió que también se trabaja en la detección y mantenimiento para disminuir las fugas, pero dependerá de la ciudadanía que no se presente otra crisis como la que se vivió en este 2022.