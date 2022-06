Ve delegada federal politización de la crisis del agua

La delegada de la Secretaría del Bienestar en Nuevo León, Judith Díaz, consideró que la crisis del agua que vive la entidad está "politizada" por algunos personajes.

Sin mencionar nombres, dijo que en Monterrey se han registrado casos, y que el aprovechamiento personal de la contingencia no sólo incluye la promoción a través de tinacos y pipas.

"No es necesario que le pongas tu nombre, si vas a ir a servir ve a servir y no le pongas una etiqueta de nada, no es necesario que sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha", expresó la funcionaria.

"No podemos estar politizando el uso del agua, no estoy de acuerdo que alguien quiera sacar provecho en el uso del agua porque me parece, además de muy lamentable, me parece bastante mezquino", dijo Díaz.